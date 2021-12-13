Популярність стала покаранням: як скандальний Гогілашвілі опинився у лавах МВС

Суспільство вже кілька днів обговорює інцидент із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Він 3 роки сидів на одному місці й для чогось вирішив поїхати на Схід України.

Однак замість цього він потрапив у скандал із поліцейськими, яким від мене особистий респект. Гогілашвілі дуже обурила ситуація, що ті, хто боронять наш спокій, виявляється, поняття не мають, хто він такий.

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Втім, як вони мали побачити його обличчя через броньоване авто з тонованими вікнами – не зрозуміло.

Чому виникнув скандал

На кожне зауваження щодо того, що правоохоронці діють відповідно до інструкції, Гогілашвілі, який курував у МВС все з приставкою "нарко", реагував дуже знервовано й навіть дозволяв собі штовхати співробітників блокпоста.

Згодом він, звісно, вибачився за інцидент. Сказав, що був надто емоційним.

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Однак потім у мережу потрапило інше відео, де той самий Гогілашвілі розмовляв вже зі столичними патрульними, які також зупинили його авто, аби перевірити документи.

Як Гогілашвілі опинився у лавах МВС

Оскільки до цього випадку про Гогілашвілі ніхто нічого взагалі не знав, навіть підлеглі, то варто трохи пояснити, хто це й звідки він у лавах МВС взявся.

До 2010 року Олександр Гогілашвілі жив у Росії. Там він працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних та був особистим помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва.

Згодом отримав паспорт Росії та тюремний термін за шахрайство й підробку документів. Потім Гогілашвілі переїхав до Києва, де організував спортивно-реабілітаційний табір для нарко- та алкозалежних.



Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал / Фото з фейсбуку Гогілашвілі

Напевно, там вони з майбутнім президентом і познайомились. Є відчуття, що саме він і влаштував Гогілашвілі до МВС як "свою людину" у поміч Арсену Авакову.

Його дружину Марію Левченко він взяв собі особистою помічницею. До речі, диплом про вищу освіту Гогілашвілі отримав лише у 45 років – безпосередньо перед призначенням заступником міністра внутрішніх справ.

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Потім був орден "За заслуги" III ступеня, знову ж таки від президента, і перехід у підпорядкування міністру Денису Монастирському. Так би певно й продовжив Гогілашвілі нести свій тягар боротьби з наркозлочинністю.

До речі, про здобутки у цій його безпосередній діяльності взагалі нічого не відомо, якби не бажання стати знаменитим. Настільки, що його помітили й у МВС, й в Офісі Президента, й у Кабміні.

Гогілашвілі звільнили з посади

Спочатку Денис Монастирський відсторонив свого заступника від посади на час розслідування інциденту. Потім президент закликав терміново вжити необхідних заходів.

У Кабміні вже 13 грудня проголосували за звільнення Гогілашвілі з посади. Сталося усе в онлайн-режимі. Кажуть, обговорювали тільки це питання. Тут я трохи навіть розгубилась.

З одного боку, МВС, президент і Кабмін надзвичайно швидко відреагували на подію й зробили все, що від них залежало. Це, без перебільшення, є позитивною новиною.

З іншого – Гогілашвілі пропрацював заступником міністра 3 роки. Він міг би й надалі обіймати свою посаду, якби відео не потрапило у мережу. Скільки ще таких "Гогілашвілі" й досі працює у лавах МВС – невідомо.