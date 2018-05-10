Популярний сервіс від Google стане ще "розумнішим" та отримає нові можливості

Компанія Google презентувала новий інструмент, який дозволить розробникам додатків на основі штучного інтелекту взаємодіяти зі службою Google Photos. Йдеться про API, який дозволяє стороннім додаткам та службам отримати доступ до управління користувацькою бібліотекою Google Photos.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google.

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Варто зазначити, що представники Google також розповіли про партнерську програму, яка також допоможе залучати нові компанії для інтеграції в додаток Google Photos передових технологій на основі штучного інтелекту. Наразі в ній беруть участь HP, Legacy Republic, NixPlay, Xero та TimeHop.

На практиці це дає можливість користувачам звертатися до своїх матеріалів з додатків і продуктів, якими вони користуються і які люблять, – щоб задіяти магію Google Photos і зробити її корисною всюди, де вона може бути потрібна,

– зазначив менеджер продуктів Google Photos Бен Грінвуд.

Google Photos Library API дозволяє розробникам легко допомогти користувачам знайти необхідні фотографії на основі того, що на них зображено, де вони зроблені та іншими ознаками; завантажувати нові матеріали в бібліотеку, організовувати альбоми, додавати назви та місця розташування; ділитися альбомами і фотографіями для спільного доступу.



Google Photos навчать розфарбовувати фото

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Google навела приклади використання технології першими партнерами. Так, виробник електронних рамок Nixplay пропонує можливість демонстрації знімків з Google Photos. Розробник програм обліку і витрат Xero додав можливість автоматичного розпізнавання і імпорту квитанцій по фотографіях з бібліотеки. Компанія Legacy Republic, розвиваюча служби з оцифрування фотографій, впровадила функцію завантаження сканів в Google Photos.

Уявіть, що фотографії вашого весілля будуть автоматично показані на ювілей поруч зі знімками ваших батьків, бабусь і дідусів – все через ваш обліковий запис Google Photos,

– наголосив співзасновник і генеральний директор Legacy Republic Брайан Кнапп.

Поки API представлений в якості попередньої версії, а через кілька місяців стане загальнодоступним. Розробники вже можуть ознайомитися з документацією і вступити в партнерську програму Google Photos.

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