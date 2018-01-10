Популярну порноактрису Олівію Нову знайшли мертвою

20-річна порноактриса Олівія Нова раптово померла 7 січня у Лас-Вегасі. Причина смерті наразі не відома.

Про смерть Олівії Нови 9 січня повідомило американське агентство LA Direct Models.

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I was just informed by my #ADULTAGENCY friend that our mutual friend #Olivianova @olivianova_official has died. I'm... Опубліковано Don Yount 8 січня 2018 р.

Порноактриса померла менш ніж за рік після того, як її хлопець покінчив з життям самогубством. Тоді у Twitter дівчина писала, що він вбив себе за два дні до її дня народження в квітні.



Хлопець Олівії Нови покінчив з життям самогубством навесні 2017-го

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На Різдво, 25 грудня, Олівія написала на своїй сторінці в Twitter, що почуває себе дуже самотньо.



Олівія Нова померла після самотнього Різдва

Батьки Олівії поінформовані про її смерть.

Олівія Нова почала зніматися у фільмах для дорослих в березні 2017 року. За цей коротких час вона встигла знятися у багатьох картинах, співпрацювала з Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations та Digital Sin.



Олівія Нова знімалась у порнофільмах менше року

Це вже четверта порнозірка, що померла за останні три місяці. У листопаді померла уві сні Шайла Стайлз. Їй було 35 років. За рік до цього вона завершила кар'єру порноактриси. У грудні від передозування наркотиків померла 31-річна Тьюрі Лав. У тому ж місяці повісилася 23-річна Август Еймес. Причина самогубства точно не встановлена, проте відомо, що в актриси був серйозний конфлікт з продюсерами. Вона відмовлялася зніматися разом гомосексуалістами, за що її звинуватили в гомофобії.