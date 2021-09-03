"Порад не потребуємо", – Єрмак потролив Порошенка за його "настанови" Зеленському

Напередодні візиту Володимира Зеленського у Білий дім Петро Порошенко записав відео з "настановами" президенту. У відповідь на Банковій заявили, що порад від політика не потребують.

У списку нема п'ятого президента, – Єрмак

Зеленський слухає поради, але не від Порошенка. Про це в ефірі програми іронічно заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Нарешті Україна має найкращого президента за всю історію. Він безумовно дослуховується до думок не тільки членів своєї команди, але і до людей, які мають досвід, необхідні знання. Але не думаю, що в цьому списку є п'ятий президент,

– сказав політик.

Що Порошенко "радив" Зеленському

Напередодні візиту президента до Джо Байдена Порошенко записав шестихвилинний ролик, який назвав "Порошенко дав Зеленському настанови". У ньому лідер партії "Європейська Солідарність" розповів, з ким має зустрітися глава держави у США та які питання обговорити.

Традиційно Порошенко згадав і про свої здобутки: "Встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому. Як мінімум, на тому рівні, яка існувала за моєї каденції".

Дивіться відео з порадами Порошенка: