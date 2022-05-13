Порадив дружині штурмувати військову частину: полонений окупант сподівається потрапити на обмін

Російський окупант, який здався в полон, сподівається потрапити в "обмінний список". Цікаво, що у військовій частині його вважають зниклим безвісти.

Розмову полоненого окупанта зі своєю дружиною оприлюднили представники Служби безпеки України. Вони дозволили подзвонити до неї й записали все на відео. Символічний, що військовий здався в полон на 9 травня.

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Годують дуже добре

Російський військовий задоволений умовами перебування в полоні. Зокрема, його дуже добре готують. Однак він вже хоче додому – там на нього чекає син. Однак чомусь він не подумав про довгу розлуку з ним, коли ішов воювати проти українців.

Окупант просить дружину об’єднатися з рідними інших полонених і йти штурмувати військові частини. Чоловік дуже хоче потрапити в списки на обмін. Але є проблема – його вважають пропалим безвісти.

Потрібно, щоб ви почали штурмувати ту частину, де ми служимо, щоб нас подали в списки на обмін. Бо нас вважають безвісти пропалими. Домовтеся якось і дайте їм жару, – сказав полонений окупант дружині.

Як тільки окупант побачив свого сина по відеозв’язку, то одразу розплакався. Натомість російські загарбники вбили вже щонайменше 225 дітей з початку повномасштабного вторгнення.

Розмова полоненого російського військового з дружиною: дивіться відео

Кожен російський військовий відповість за свої злочини

Служба безпеки України активно виявляє російських військових, які скоювали воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вже 6 полонених отримали від 8 до 15 років ув’язнення. Ретельна робота триває.

Крім того, спільно з Офісом гепрокурора вдалося ідентифікувати ще трьох російських окупантів, які скоювали звірства в Бучанському районі. Зовсім скоро їх мають оголосити у міжнародний розшук.

Вони вбивали й катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили. Наразі розв'язують питання про оголошення їх у міжнародний розшук, – сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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