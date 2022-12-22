Сміються навіть свої: Гіркін пожартував про пораненого "нижче спини" Рогозіна

Лише лінивий не посміявся з колишнього глави роскосмосу Дмитра Рогозіна, який поранив сідниці внаслідок вибуху в ресторані Донецька. Жартував з нього навіть Гіркін.

Російський терорист Гіркін прокоментував поранення Рогозіна "в область трохи нижче спини".

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Орден за "феєричне" поранення

Гіркін заявив, що Рогозін зробив колосальний внесок у відсутність космічної розвідки, але і він, мовляв, мав спокійно посвяткувати 59-й день народження у фронтовому ресторані.

Ба більше, Гіркін покепкував, що Рогозіну можна було б вручити "орден". Окупант же розказував про проведення в ресторані "Шеш-Беш" робочої наради, під час якої він і був поранений.

Не смію заперечувати істинність цього твердження — пан Рогозін відомий своєю кришталевою чесністю. І йому тепер треба медаль… Або навіть орден,

– пожартував терорист.

Він зазначив, якби поранення сідниць було б отримано під час п'янки з приятелями, це була б особиста проблема, а якщо мовиться про нараду – це зовсім інша справа.

Поранення Рогозіна в Донецьку: що відомо