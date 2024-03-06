Поранено десятки окупантів: у ГУР розповіли нові деталі про наслідки знищення "Сергія Котова"
Українські спецпризначенці уночі 5 березня знищили російський патрульний катер "Сергій Котов". Як стало відомо, щонайменше 27 окупантів отримали серйозні поранення.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. До слова, спочатку було відомо лише про 6 поранених.
Усе про знищення судна 65 мільйонів доларів пішли на дно: що відомо про знищення російського корабля "Сергій Котов"
Що відомо про втрати екіпажу "Сергія Котова"
Як повідомили у ГУР, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Окрім того, безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними, – 7 моряків. Варто наголосити, що інформація про втрати серед екіпажу "Сергія Котова" ще уточнюється, тому кількість поранених та загиблих може збільшитися.
У мережі також розкрили інформацію про командира корвета – Дмітрія Калугіна. Аналітики заявили, що капітан-лейтенант зареєстрований у Калінінграді, однак разом з дружиною та сином проживає у Севастополі. Яка доля командира "Сергія Котова" – невідомо. Можливо, він пішов на дно разом зі своїм судном.
Знищення "Сергія Котова": що відомо
- У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Сергій Котов". Уразити вороже судно вдалося у Керченській протоці під час патрулювання.
- Як розповіли у розвідці, знищили російський корвет українськими дронами Magura V5. Цікаво, що "Сергій Котов" не вперше опинився під ударом. Його вже атакували у липні та вересні 2023 року. Щоправда, восени судно опинилося під ударом випадково, адже ціллю був інший корабель.
- Як повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, на борту знищеного "Сергія Котова" також був гелікоптер. Наразі невідомо, який саме тип вертольота було знищено. У різних джерелах мовиться про Ка-29 та Ка-27. Також Плетенчук додав, що деякі оглядачі вважали, що на борту могли бути "Калібри", однак це не відповідає дійсності. Натомість в одному з модулів окупанти облаштували спортзал.
- У розвідці оцінюють, що вартість знищеного "Сергія Котова" може сягати 65 мільйонів доларів. Плетенчук наголосив, що цей корвет був одним із 4 найновіших, які мала Росія. До слова, новітній корабель цього ж проєкту у жовтні 2023 уже було серйозно пошкоджено. Мовиться про корвет "Павло Державін".