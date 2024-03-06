Поранено десятки окупантів: у ГУР розповіли нові деталі про наслідки знищення "Сергія Котова"

Українські спецпризначенці уночі 5 березня знищили російський патрульний катер "Сергій Котов". Як стало відомо, щонайменше 27 окупантів отримали серйозні поранення.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. До слова, спочатку було відомо лише про 6 поранених.

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Що відомо про втрати екіпажу "Сергія Котова"

Як повідомили у ГУР, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Окрім того, безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними, – 7 моряків. Варто наголосити, що інформація про втрати серед екіпажу "Сергія Котова" ще уточнюється, тому кількість поранених та загиблих може збільшитися.

У мережі також розкрили інформацію про командира корвета – Дмітрія Калугіна. Аналітики заявили, що капітан-лейтенант зареєстрований у Калінінграді, однак разом з дружиною та сином проживає у Севастополі. Яка доля командира "Сергія Котова" – невідомо. Можливо, він пішов на дно разом зі своїм судном.

Знищення "Сергія Котова": що відомо