Ми завдаємо значно більше шкоди, – майор ЗСУ про артилерійські дуелі на фронті
Українські військові на лінії зіткнення продовжують виснажувати противника. Наразі кількість пострілів ЗСУ у відповідь по ворогу рівносильна числу ударів росіян по нашій території.
Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – військовий експерт. За його словами, у Росії вже немає потужностей для виробництва боєприпасів.
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Росії не вистачає озброєння
Олексій Гетьман пояснив, що зараз росіяни не здатні повністю відновлювати свої ресурси на боєкомплекти.
На початку війни у них було 15–20 мільйонів за різними оцінками. Вони мали можливість застосовувати постріли щоденно – щонайменше 60–80 тисяч пострілів на день,
– зауважив він.
Втім, вже згодом цифра знизилася до 20–30 тисяч.
"Зараз у нас приблизний паритет з Росією по пострілах – за різними оцінками це від 3–4 до 5–6 тисяч пострілів на день", – розказав Гетьман.
На його думку, росіян навіть не врятує допомога від Ірану, який передав їм 20 тисяч набоїв. Цього їм вистачить лише на декілька днів.
До того ж російська промисловість не здатна виробляти набої в такій кількості, яку вони застосовували на початку повномасштабної війни.
Зараз вони вирівнялися в артилерійських потужностях з нашими ЗСУ, але є один нюанс,
– зосередив увагу військовий експерт.
За його словами, українські захисники використовують більш сучасну артилерію і роблять точніші постріли. Тому навіть, якщо в ЗСУ буде паритет кількістю пострілів, то перевага буде на нашому боці через завдану шкоду.
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"Вагнерівці" – не загроза
Олексій Гетьман повідомив, що противник в обличчі Євгєнія Пригожина та його ПВК "Вагнера", яка існує лише де юре, не несуть загрози.
"З тих 35-40 тисяч "вагнерівців", які воювали під Бахмутом, Соледаром, залишилося менше як 7 тисяч, які переведені на Південь на лівий берег річки за Херсон", – наголосив він.
Тому істерика у Пригожина пов'язана не з тим, що дають чи не дають набої. Насправді його посунули люди, які "більш обізнані у політиці під ковдрою", тож і отримувати боєкомплекти немає кому.
За великим рахунком завдяки нашим військовим ліквідовано ПВК "Вагнера",
– переконаний Гетьман.
Тож наразі злочинне угрупування залишається лише на папері.
Ситуація на фронті: останні новини
- Росіяни намагалися атакувати опорний пункт під Бахмутом. Однак, прикордонники дали ворогу потужну відсіч. Одного бійця з ПВК "Вагнера" ЗСУ взяли в полон.
- Російські окупанти також мали намір прорвати оборону на Кремінському напрямку. Проте успіху їм не вдалося досягти - українські військові дали відсіч загарбникам і завдали потужного удару по них.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по ЗРК. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.
- Також спостерігається загострення ситуації на Луганщині. На цьому напрямку окупанти намагаються рухатися групами та виявляти слабкі місця української армії.