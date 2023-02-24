Ми завдаємо значно більше шкоди, – майор ЗСУ про артилерійські дуелі на фронті

Українські військові на лінії зіткнення продовжують виснажувати противника. Наразі кількість пострілів ЗСУ у відповідь по ворогу рівносильна числу ударів росіян по нашій території.

Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – військовий експерт. За його словами, у Росії вже немає потужностей для виробництва боєприпасів.

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Росії не вистачає озброєння

Олексій Гетьман пояснив, що зараз росіяни не здатні повністю відновлювати свої ресурси на боєкомплекти.

На початку війни у них було 15–20 мільйонів за різними оцінками. Вони мали можливість застосовувати постріли щоденно – щонайменше 60–80 тисяч пострілів на день,

– зауважив він.

Втім, вже згодом цифра знизилася до 20–30 тисяч.

"Зараз у нас приблизний паритет з Росією по пострілах – за різними оцінками це від 3–4 до 5–6 тисяч пострілів на день", – розказав Гетьман.

На його думку, росіян навіть не врятує допомога від Ірану, який передав їм 20 тисяч набоїв. Цього їм вистачить лише на декілька днів.

До того ж російська промисловість не здатна виробляти набої в такій кількості, яку вони застосовували на початку повномасштабної війни.

Зараз вони вирівнялися в артилерійських потужностях з нашими ЗСУ, але є один нюанс,

– зосередив увагу військовий експерт.

За його словами, українські захисники використовують більш сучасну артилерію і роблять точніші постріли. Тому навіть, якщо в ЗСУ буде паритет кількістю пострілів, то перевага буде на нашому боці через завдану шкоду.

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"Вагнерівці" – не загроза

Олексій Гетьман повідомив, що противник в обличчі Євгєнія Пригожина та його ПВК "Вагнера", яка існує лише де юре, не несуть загрози.

"З тих 35-40 тисяч "вагнерівців", які воювали під Бахмутом, Соледаром, залишилося менше як 7 тисяч, які переведені на Південь на лівий берег річки за Херсон", – наголосив він.

Тому істерика у Пригожина пов'язана не з тим, що дають чи не дають набої. Насправді його посунули люди, які "більш обізнані у політиці під ковдрою", тож і отримувати боєкомплекти немає кому.

За великим рахунком завдяки нашим військовим ліквідовано ПВК "Вагнера",

– переконаний Гетьман.

Тож наразі злочинне угрупування залишається лише на папері.

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