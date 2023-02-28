Жодних претензій до Путіна: як росіяни виправдають свою поразку у війні

Російський диктатор Владімір Путін заговорив про загрозу розвалу Росії. Своїми заявами президент країни-агресора намагається залякати росіян.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, існує точка зору, що очільник Кремля такими заявами готує росіян до поразки у війні в Україні.

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Мовляв, диктатор виведе з України війська, а потім заявить, що таким чином вберіг Росію від розпаду, якого домагається "злий Захід". Тизенгаузен переконаний, що такий варіант неможливий.

На кого "повісять" поразку у війні

Адже очільник Кремля вже давно нічого не пояснює росіянам, зокрема і щодо ситуації на фронті.

"Зараз у Росії працює формула "оголосити винним якогось з воєначальників". Наприклад, змінити Сєргєя Суровікіна на Валєрія Герасимова, і сказати, що це вони винні (у поразках Росії – 24 канал)", – зазначив політтехнолог.

Він додав, що навіть у разі повної поразки Путін не буде виправдовуватися перед народом.

Вже у зовсім крайньому разі може зняти міністра оборони Сєргєя Шойгу і заявити, що це він винен у тому, що окупанти здали Донецьку чи Луганську область,

– наголосив Тизенгаузен.

За його словами, якби Путін хоча б щось пояснював населенню Росії, то пояснив хоча б процес, який прямо стосується життя російських громадян – мобілізацію.

Натомість диктатор у вересні 2022 року просто "підтримав" рішення міноборони. При цьому він навіть не зробив зусиль для того, аби розповісти росіянам, за що вони мають вмирати.

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Росіяни не розуміють, що таке демократія

Російські опозиціонери, які живуть переважно за кордоном, поширюють тези про те, що росіяни хочуть демократії. Однак Владімір Путін, мовляв, перешкоджає цьому процесу. Тизенгаузен зауважив, російське суспільство ніколи не було демократичним.

Ба більше, кремлівська пропаганда повністю спотворила уявлення росіян про демократію.

Для них це обов'язково якісь гей-паради, "родітєль №1 і №2". Росіян переконують, що саме до цього всього призводить демократія,

– зазначив політтехнолог.

Він додав, що населення Росії намагається максимально відмежуватися від участі у політичному житті країни. Навіть під час соцопитувань щодо того, чому так довго триває війна в Україні, росіяни кажуть, що Путіну видніше.

"Навіть у разі повної поразки у війні жителі Росії ніяких претензій Путіну не висуватимуть. Кому завгодно, але не йому", – сказав Тизенгаузен.

Як жителі Росії пояснять собі провал Путіна

За словами політтехнолога, коли окупанти втечуть з Донецької, Луганської областей та інших окупованих територій, то придумають виправдання, чому саме так це і мало бути.

Наприклад, скажуть, що у Путіна є задум, що він мислить у масштабах десятиліть. Мовляв, за 10 років на цих територіях виростимо "нормальних" російськомислячих людей і доб'ємося розколу України,

– припустив Тизенгаузен.

Або ж жителі Росії можуть повірити у те, що Росія просто хотіла налякати світ. Мовляв, Путін показав всім, де чиє місце. А чужі території Росії не потрібні. Тизенгаузен додав, що росіяни будуть щиро вірити у такі виправдання.

Заява Путіна про розпад Росії: коротко