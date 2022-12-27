Ще задовго до України: Жданов згадав російську традицію воєнних поразок

Росіяни регулярно програвали війни або не досягали своїх цілей у бойових діях упродовж 20 століття. Окупанти мають велику традицію воєнних поразок.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він проаналізував історичну довідку іншого неназваного автора.

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Росія програвала багато війн у 20 столітті

Жданов зацитував кілька потужних воєнних поразок та невдач у війнах, в яких брала участь Росія. Сюди увійшли:

Російсько-японська війна 1904 – 1905 років. Нищівна поразка Росії, де вона втратила Тихоокеанський та Балтійський флоти.

Нищівна поразка Росії, де вона втратила Тихоокеанський та Балтійський флоти. Перша світова війна 1914 – 1918 років. Поразка, підписання Берестейського миру, виплата репарацій.

Поразка, підписання Берестейського миру, виплата репарацій. Радянсько-польська війна 1919 – 1920 років. Поразка. Розгром під Віслою.

Поразка. Розгром під Віслою. Радянсько-фінська війна 1939 – 1940 років. Великі втрати та підписання мирного договору. Свої завдання СРСР не виконав. Основною ціллю окупантів було повне захоплення Фінляндії, а не лише Карелії.

Як наголосив Жданов, Другу світова війну розв'язали СРСР та її союзник, нацистська Німеччина, напавши на територію Польщі у 1939 році. Згодом перемогу вдалося досягнути завдяки лендлізу та антигітлерівській коаліції, куди входили десятки країн.

Капітуляцію від Німеччини підписували союзники СРСР. Вони не покликали СРСР, бо вважали їх окупантами, що переросло потім у Холодну війну. Черчилль пропонував звільнити Європу від радянських загарбників, але всі тоді втомилися від війни,

– вважає Жданов.

За його словами, СРСР підписав капітуляцію Німеччини наступного дня. Тому в Європі поминають загиблих 8 травня, а в Росії святкують 9 травня. Але насправді "перемога" дуже гірка. СРСР втратив від 20 мільйонів, а, за іншими даними, аж майже 42 мільйони людей.

Жданов нагадав, що до 1965 року в СРСР не відзначали так званий "день перемоги". Першим вирішив зробити це "святом" тодішній очільник СРСР Лєонід Брєжнєв. А до того багатьох людей, які зазнали інвалідності через війну, примусово вивозили з міст в інтернати.

Тільки на 20-річчя Брєжнєв вирішив, що пропаганда має зробити з цього легку перемогу. Вони виділили так звану "велику вітчизняну війну" з 2 Світової, забрали всі співпраці з німцями і ось до чого роздули. Побєдобєсіє. Не знаю, що вони святкують. Загибель більш ніж 5 частини населення СРСР на той момент,

– зазначив Жданов.

Жданов розповів про воєнні поразки Росії у 20 столітті: дивіться відео

Після Другої світової в росіян теж було багато невдалих війн. Серед них:

Радянська війна в Афганістані 1979 – 1989 рік. Програна війна без досягнення цілей по всіх пунктах.

Програна війна без досягнення цілей по всіх пунктах. Холодна війна 1946 – 1991 рік. Поразка. Результат – розпад СРСР.

Поразка. Результат – розпад СРСР. Перша російсько-чеченська війна 1994 – 1996 рік. Ще одна поразка. Тоді російська армія значно переважала у чисельності.

Ще одна поразка. Тоді російська армія значно переважала у чисельності. Друга російсько-чеченська війна 1999 – 2009 рік. Ганебний мирний договір. Росія досі виплачує кошти Кадирову за лояльність.

Ганебний мирний договір. Росія досі виплачує кошти Кадирову за лояльність. Війна проти України 2014 рік – досі. Україна вистояла 8 років, а зараз стримує повномасштабне вторгнення. Росія зазнає військової, політичної та економічної поразки.

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