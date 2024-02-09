Кабмін призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра у справах ветеранів

Уряд підтримав рішення щодо тимчасового призначення Порхуна Олександра на посаду міністра у справах ветеранів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 лютого. Порхун замінить Юлію Лапутіну, яку два дні тому Рада відправила у відставку. Він був її першим заступником.

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"Тимчасово покладено виконання обов'язків Міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича", – повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що відомо про Порхуна

Порхун – колишній командир 13-го батальйону 95 аеромобільної бригади. Він майор ЗСУ у відставці.

З квітня 2020 року Порхун виконує обов'язки першого заступника міністра у справах ветеранів. Нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом "Золота Зірка".

На захисті державності України з березня 2014 року. Підрозділ під керівництвом Порхуна брав участь у звільненні Краматорська, Слов'янська, Лисичанська, Шахтарська, Хрустального (раніше Красний Луч), Алчевська, Бойківського (Тельманове).

Порхун навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, а згодом у Львівському інституті Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та врешті у 2017 році здобув ступінь магістра в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.