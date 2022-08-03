Поріг третьої світової, – політолог пояснив конфлікти, що можуть "запалити" планету

Разом з війною, яку росія розпочала проти України і цинічно вдерлася на наші землі, у світі назрівають нові конфлікти. Експерти вважають, що у найгіршому випадку вони можуть призвести до третьої світової війни.

Зокрема, про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що конфлікт із Тайванем продемонструє, чи готовий Китай керувати світом.

Увага У росії зібрались "допомогти" Китаю впоратися з Тайванем, якщо про це попросять у Пекіні

Як пояснив політолог, Тайвань може підсилитися зовнішніми союзниками, тими, які можуть дати стусанів Китаю і не впустити його на цю лідерську позицію.

Оце для Китаю буде найбільший програш, тому що він останні 20 – 30 років "підігріває" свою велич й тезу, що заходитиме на першу сходинку лідера світу.

Микола Давидюк політолог Але тут питання в тому, що найкраща економіка ще не дає тобі право бути лідером. Бо лідерство – це вести вперед, розвивати. А Китай поки що грає в політику диктатури, автократії та захоплення. Це велика країна, але вони провели недостатньо "домашньої роботи", щоб сьогодні керувати світом.

Поріг великої війни

Тож він вважає, що якраз конфлікт із Тайванем і продемонструє, чи готовий Китай бути світовим лідером.

"А для решти світу – це поріг Третьої світової", – додав він.

І наголосив, що є три конфлікти, які дійсно можуть запалити планету і вкинути нас у вир подій, які призведуть до незрозумілих наслідків та катаклізмів. Мовиться про:

війну росії проти України;

конфлікт Сербія і Косово;

та Тайвань – Китай за непрямої участі США.

Давидюк назвав 3 конфлікти, що можуть запалити планету: дивіться відео