"Порівняла Путіна з Гітлером": президентка Словаччини виступила в Раді

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала Україну та навіть виступила у Верховній Раді. Там вона заявила, що Україна захищає всю Європу, а Путіна порівняла з Гітлером.

Зузана Чапутова особисто виступила в залі Верховної ради України 31 травня. Про головні тези її промови розповів депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, президентка Словаччини порівняла Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

Про що ще говорила президентка Словаччини в Раді:

Україна героїчно захищає Європу від Росії

Словаччина подбає про жінок і дітей з України, які були вимушені покинути домівки

Словаччина підтримує вступ України до ЄС якомога скоріше

Окрм того, Чапутова пообіцяла Україні гаубиці Zuzana, а також нагадала, що Словаччина вже поставляє для ЗСУ зенітно-ракетну систему С-300.

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!", – так президентка Словаччини закінчила свій виступ.

Раніше, 12 травня, Володимир Зеленський поговорив з президенткою Словаччини по телефону та подякував за гуманітарну та оборонну допомогу. Саме тоді він запросив Чапутову відвідати Україну. А 10 травня президент України виступив перед урядом та парламентом Словаччини.

Зеленський також наголошував, що президентка Словаччини та президент Польщі здійснять візити до європейських країн, які "скептично" налаштовані щодо вступу України в ЄС. Лідери цих країн зроблять усе, щоб переконати їх в необхідності прийняття України в європейську родину.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Він додав, що наша країна повинна перемогти у війні, яку розпочала Росія.

Напередодні президент Польщі також відвідав Україну, де запевнив у повній підтримці українського народу у прагненні вступити до ЄС. Під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда розповів, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Мова про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію.

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