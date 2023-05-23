Майор ЗСУ порівняв найманців групи "Шторм Z" з іншими підрозділами Росії

Російське військове командування перейняло тактику своїх колег з ПВК "Вагнера" та формує штурмові роти з бідних верств населення. В полоні ці найманці поводять себе, так само як і інші підрозділи російської армії.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. За його словами, бійці різноманітних приватних військових компаній та російські регулярні війська мають низку незначних відмінностей.

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Мотивація різна, але особливої різниці немає

Однією з головних відмінностей є краще оснащення та спорядження у бійців, які воюють у ПВК та різноманітних штурмових загонах. Їхнє екіпірування краще, ніж у регулярних частин російської армії, що перебувають на передньому краю фронту.

Водночас моральний дух, підготовка, обізнаність та мотивація у них у всіх більш-менш однакова. Особливої різниці, окрім назв їх підрозділів, їхнього підпорядкування різним структурам – немає,

– запевнив Кудряшов.

Родіон Кудряшов про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитись відео

Військовий додав, що у полоні найманці, кадрові військові та новобранці говорять одне й те саме. У зеків головною проблемою, від якої вони втекли на війну, є ґвалтування у російських в'язницях. Мобілізовані та інші найманці кажуть, що їхньою мотивацією є низький соціальний статус, фінансові труднощі та боязнь вищого військового керівництва.

Що відомо про так звані штурмові роти