Пороблено: біля "Москва-сіті" вибух, одне з міністерств вже працюватиме дистанційно

У Москві знову пролунав вибух. Цього разу невідомий чоловік кинув вибухівку в автомобіль та втік біля веж хмарочоса "Москва-Сіті".

Російські телеграм-канали написали, що інцидент трапився на першому Червоногвардійському проїзді. Російське мвс повідомило пропагандистам, що повідомлення у поліцію надійшло орієнтовно о 20:10 за російським часом, пише 24 Канал.

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Що знову вибухнуло в Москві

Близько 20:10 (3 серпня – 24 Канал) за московським часом до поліції надійшло повідомлення про "бавовну" в 1-му Червоногвардійському проїзді,

– повідомили окупанти.

За даними російського так званого слідства та пропагандистів:

невідомий погрожував водієві елітної машини предметом, схожим на пістолет;

невідомий хотів, щоб водій відвіз його туди, куди він скаже;

водій Jaguar втік з машини.

"Отримавши відмову, зловмисник кинув в автомашину, ймовірно, страйкбольну гранату, після чого втік", – заявили у ворожому відомстві.

За їхніми даними, постраждалих немає.

Момент вибуху біля "Москва-сіті" потрапив на відео: дивіться, що відбувалось на місці події

Російська поліція шукала зловмисника, який, ймовірно, потрапив на відео перехожих росіян.

Одне з російських пропагандистських видань повідомило орієнтовно о 21:48 з посиланням на мвс, що поліція спіймала порушника, який, ймовірно, кинув страйкбольну гранату в салон авто в районі "Москва-сіті".

Очевидці фотографували місце інциденту / Фото з російських телеграм-каналів

Російське мінекономрозвитку переходить на дистанційну роботу

У Росії 3 серпня повідомили, що російське міністерство економічного розвитку Росії після атаки дронів на приміщення "Москва-сіті" переходить на віддалений режим роботи. Варто зауважити, що дрони атакували комплекс IQ-кварталу у будівлі "Москва-Сіті".

Встановити по 1 вересня 2023 року в міністерстві економічного розвитку Росії дистанційний (віддалений) режим роботи щодо федеральних державних цивільних службовців і працівників, які заміщають посади, які не є посадами федеральної державної цивільної служби,

– мовиться в наказі глави відомства Максіма Решетнікова.

Що цьому передувало