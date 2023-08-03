Пороблено: біля "Москва-сіті" вибух, одне з міністерств вже працюватиме дистанційно
У Москві знову пролунав вибух. Цього разу невідомий чоловік кинув вибухівку в автомобіль та втік біля веж хмарочоса "Москва-Сіті".
Російські телеграм-канали написали, що інцидент трапився на першому Червоногвардійському проїзді. Російське мвс повідомило пропагандистам, що повідомлення у поліцію надійшло орієнтовно о 20:10 за російським часом, пише 24 Канал.
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Що знову вибухнуло в Москві
Близько 20:10 (3 серпня – 24 Канал) за московським часом до поліції надійшло повідомлення про "бавовну" в 1-му Червоногвардійському проїзді,
– повідомили окупанти.
За даними російського так званого слідства та пропагандистів:
- невідомий погрожував водієві елітної машини предметом, схожим на пістолет;
- невідомий хотів, щоб водій відвіз його туди, куди він скаже;
- водій Jaguar втік з машини.
"Отримавши відмову, зловмисник кинув в автомашину, ймовірно, страйкбольну гранату, після чого втік", – заявили у ворожому відомстві.
За їхніми даними, постраждалих немає.
Момент вибуху біля "Москва-сіті" потрапив на відео: дивіться, що відбувалось на місці події
Російська поліція шукала зловмисника, який, ймовірно, потрапив на відео перехожих росіян.
Одне з російських пропагандистських видань повідомило орієнтовно о 21:48 з посиланням на мвс, що поліція спіймала порушника, який, ймовірно, кинув страйкбольну гранату в салон авто в районі "Москва-сіті".
Очевидці фотографували місце інциденту / Фото з російських телеграм-каналів
Російське мінекономрозвитку переходить на дистанційну роботу
У Росії 3 серпня повідомили, що російське міністерство економічного розвитку Росії після атаки дронів на приміщення "Москва-сіті" переходить на віддалений режим роботи. Варто зауважити, що дрони атакували комплекс IQ-кварталу у будівлі "Москва-Сіті".
Встановити по 1 вересня 2023 року в міністерстві економічного розвитку Росії дистанційний (віддалений) режим роботи щодо федеральних державних цивільних службовців і працівників, які заміщають посади, які не є посадами федеральної державної цивільної служби,
– мовиться в наказі глави відомства Максіма Решетнікова.
Що цьому передувало
- За даними росіян, у ніч проти 1 серпня у приміщення "Москва-сіті" знову влучив один дрон. Він поцілив у будівлю IQ-кварталу.
- Перед цим тривожна ніч в окупантів була проти 30 липня. Тоді вороги також повідомили про те, що внаслідок падіння дронів пошкоджена будівля "IQ-кварталу" в бізнес-центрі "Москва-сіті".
- Варто зазначити, що у будівлі "Москва-Сіті" розташовані офіси трьох російських міністерств: мінекономрозвитку, мінпромторгу й мінцифри.