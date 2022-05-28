Порошенка помітили на кордоні у Раві-Руській: що кажуть у Держприкордонслужбі та партії

Петра Порошенка ввечері 27 травня помітили на пункті пропуску у Раві-Руській на Львівщині. Нардеп планував виїхати за кордон.

Про те, що лідер "Європейської Солідарності" перебуває на пункті пропуску на Львівщині, повідомили ЗМІ, а телеграм-канали опублікували відповідні фото. На знімках видно, як нардеп спілкується з прикордонниками.

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24 канал намагався з'ясувати ситуацію в офіційних джерелах. Речник служби Андрій Демченко у коментарі 24 каналу заявив, що інформація про перетин кордону третіми особами – конфіденційна і її не повідомляють.

Наша редакція також намагалася сконтактуватися з міською радою Рави-Руської, однак на дзвінки ніхто не відповів.

Порошенка не випустили у відрядження, – "ЄС"

Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що лідер партії збирався на щорічне засідання Парламентської асамблеї НАТО, оскільки є членом української делегації. У Порошенка нібито було офіційне розпорядження про відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак через кордон політика не пропустили.



Порошенка помітили на кордоні



Нардеп прибув на пункт пропуску у Раві-Руській

Напередодні нардеп побував на Львівщині

Удень 27 травня нардеп на своїй сторінці у фейсбуці написав, що приїхав до Львова. Він також казав, що збирається на асамблею НАТО.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

26 травня затриманий проросійський нардеп Віктор Медведчук дав свідчення щодо "вугільної справи". У них політик розповів про причетність Порошенка до закупівлі вугілля на окупованих територіях. На відео, яке оприлюднила Служба безпеки України, кум Володимира Путіна каже, що до незаконної співпраці з бойовиками була причетна вся верхівка державного апарату, зокрема й Порошенко.

Ба більше, Медведчук розповів, що тодішній президент Порошенко звертався до нього з проханням навести контакт з керівництвом Росії. Це робили для того, щоб вивести з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким транспортували дизель.

За словами Медведчука, труба стала фактичною власністю Порошенка. Він нібито тиснув на всі українські інстанції, аби ті схвалили відповідне рішення.

Зауважимо, що адвокат лідер "ЄС" Ігор Коловань спростував звинувачення проросійського нардепа. Він заявив, що слова Медведчука не мають нічого спільного з правдою.

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