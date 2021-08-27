Порошенко ігнорує допити у справі Іловайського котла, – прокурор

Петра Порошенка як колишнього головнокомандувача викликали дати свідчення щодо збройної агресії Росії проти України і зокрема Іловайської трагедії. Втім, він не з'являється в Офісі генпрокурора з цього приводу.

У справі Іловайського котла вже допитали генерала Руслана Хомчака. Про це повідомив на брифінгу начальник департаменту розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Юрій Рудь.

Новина дня Росія заздалегідь планувала Іловайський котел, – Офіс генпрокурора

Порошенко не приходить на допити

Рудь зазначив, що в рамках розслідування Іловайської трагедії було здійснено близько 900 допитів, проаналізовано близько 1600 військових документів. Серед допитаних також і військові високопосадовці часів Іловайської трагедії, зокрема ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Хомчак.

Рудь зазначив, що на допити викликали і Петра Порошенка. Проте пояснення причин відсутності він жодного разу надав.

Чи можуть покарати Порошенка

Колишній заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак вважає, що Порошенка не зможуть покарати за Іловайськ.

Попри те, що, згідно з Конституцією, Порошенко у 2014 році був головнокомандувачем ЗСУ, усі рішення під час бойових дій за Іловайськ приймали на рівні генштабу, командирів бригад. Відтак за будь-які помилки відповідати мають вони, а не Петро Порошенко.

Детально Не думаю, що з'явиться можливість покарати Порошенка, – Чумак про розслідування "Іловайська"

На думку Чумака, до розслідування Іловайська не може бути застосована категорія справ щодо недбалого ставлення до служби. Адже це відбувалося під час бойових дій. І командири приймали рішення, виходячи з тієї ситуації, яка там була.

Що сталося в Іловайському котлі: дивіться відео

Розслідування Іловайської трагедії