Порошенко може користуватися арештованим майном, – ДБР

У ДБР наголосили, що арешт майна не забороняє власнику користуватися ним. Єдиною метою процесу є запобігти відчуженню цього майна.

Печерський районний суд Києва 6 січня ухвалив рішення про арешт майна Петра Порошенка. Причиною стало те, що п'ятому Президенту України інкримінують держзраду.

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Водночас у ДБР наголосили: суд не накладав арешт на "5 канал" та "Прямий". Вони можуть вільно продовжувати свою роботу.

Вищезгаданий арешт майна жодним чином не позбавляє власника користуватися цим майном. Його мета – це запобігти відчуженню,

– наголосили у ДБР.

Справа Порошенка: головне

П'ятому Президенту України Порошенку 20 грудня 2021 року оголосили підозру у державній зраді. У справі мовиться про постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій.

Тоді Порошенко перебував у Варшаві. В Україну політик має намір повернутися 17 січня 2022 року. Порошенко повідомив, що має провести зустріч з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Політик користується послугами досвідчених юристів. Дані Єдиного державного реєстру декларацій свідчать, що Порошенко вже заплатив їм понад 10 мільйонів гривень.

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