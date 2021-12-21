Порошенко записав відеозвернення й каже, що не прийде на допит
Джерело:фейсбук Петра Порошенка
П'ятий президент Петро Порошенко, якому напередодні оголосили про підозру у державній зраді, записав відеозвернення. У ньому він заявив, що не прийде на допит ДБР.
Петро Порошенко повідомив, що наразі він перебуває у польській столиці Варшаві. Там він має численні зустрічі з польськими та європейськими політиками.
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Як зауважив Порошенко, метою цих зустрічей є формування потужної коаліції на підтримку України та протидії Росії.
Сьогодні, коли вся Європа, світ та вся Україна мають об'єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі. Мені передають "вітання" з Офісу Президента про те, що вони "з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі". Я не надам їм такого подарунку,
– підкреслив політик.
Він наголосив, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком". Свою підозру у держзраді Порошенко пояснив падіння рейтингів та "неможливістю нічого запропонувати суспільству".
"Тільки-но я повернуся, ми поговоримо про державну зраду і про сприяння у фінансуванні тероризму. Але повідомлення про підозру главі держави є переходом червоних ліній. Це вже не жарти. За це доведеться відповідати", – сказав Порошенко.
Порошенко відреагував на підозру: дивіться відео
В Офісі генпрокурора раніше повідомили, що повторно викликали Порошенка в приміщення ДБР на 23 грудня, на 10:00. Саме тоді розв'язуватимуть питання про вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас прокуратура ще не визначилась, який запобіжний захід проситиме для Порошенка.
Що варто знати про підозру Порошенку
- 20 грудня Порошенку оголосили підозру у держзраді. Документ підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а "її заступник Симоненко".
- У команді п'ятого президента справу назвали сфабрикованою. У СБУ наголосили, що зібрали достатньо доказів, які стали підставою для повідомлення про підозру Петру Порошенку.
- За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Далі на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.
- У ДБР пояснили, що Порошенка також підозрюють у змові з вищим російським керівництвом.