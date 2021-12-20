Порошенку малюють казковий рейтинг, поки він молиться за кордоном

Маємо кілька свіжих соцопитувань від Socis, КМІСу та "Рейтингу". Про результати розкажу, але перед тим маю зазначити кілька моментів. Вони важливі для розуміння, здавалося б, приголомшливих результатів від соціологів.

Зокрема, від Socis. Подейкують, що він досить близький до оточення Петра Порошенка.

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Socis

Дивіться, кожен раз коли я вголос кажу, що 24 канал найкращий з усіх – ви маєте розуміти, що я не брешу, адже свято в те вірю.

Продовжу аналогію. Коли я вас запевняю, що моя дружина – найкраща у світі, тут знову жодної неправди немає. Вона дійсно найкраща і кращої взагалі немає! Однак це для мене, а не для вас.

От приблизно такою самою є ситуація із Петром Порошенком і соціологами центру Socis. Вони нас тепер запевняють, що саме "Європейська солідарність" Петра Порошенка є для країни №1.

Випереджає та партія Порошенка навіть "Слугу народу". За даними Socis, у ЄС нині є 12,3% підтримки українців. Водночас у "Слуги народу" лише 12,1%.

Така ж дивна історія в Socis з особистими антирейтингами наших політиків. На їхню думку, з антирейтингом в Порошенка вже суттєве покращення. Має він, мовляв, лише 28%, а не 75%.

У Зеленського, на думку Socis, рейтинг вже навіть гірший, аніж в Порошенка. На цілих 4%.



На думку Socis, у Зеленського гірший рейтинг, ніж у Порошенка / Колаж 24 каналу

Чи вірити в соцопитування Socis – справа ваша особиста. Однак я певен, якщо ви є прихильником Петра Порошенка, то саме в їхні оптимістичні для Порошенка цифри ви і повірите. Так само як і я щиро вірю, що моя дружина найкраща у світі!

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"Рейтинг"

Якщо ж ви не є прихильником Петра Порошенка, то повірите опитуванню від "Рейтингу". Згідно з ним, у Порошенка антирейтинг становить 75%, а Зеленський в тому антирейтингу лише четвертий – після Порошенка, Бойка та Тимошенко.

І з партіями у "Рейтинга" кардинально інша картина, аніж подає нам прихильний до Порошенка Socis. У "Слуги народу" нині 19% підтримки, а в "Європейської солідарності – 13,5%.

Підозра Порошенку

І про Петра Порошенка "2 слова". Таки оголосили підозру у державній зраді – про таке ми чомусь дізналися від його соратника Олександра Турчинова.

Він посеред білого дня у понеділок першим поспішив заявити, що "справа проти Порошенка, мовляв, сфабрикована". Також поставив під сумнів те, що підозра підписана не самою генпрокуроркою Іриною Венедиктовою, а лише її заступником.

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Петро Порошенко є народним депутатом, а тому і досі має свою депутатську недоторканність. Вона трохи інша, аніж була раніше. Тепер виключно генпрокурор вирішує, чи треба депутата позбавляти недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Утім, у ситуації з Петром Порошенком цей номер не пройшов. Щойно слідчі ДБР йому ту підозру спробували вручити, як він згадав, що в нього квитки на літак "горять". Терміново за кордон подався – молитися.

Я зараз не іронізую взагалі, адже саме такі фото Петро Порошенко у своєму фейсбуці і публікує – зі стамбульських церков.

Злі язики стверджують, що квиток на літак Порошенко купив собі просто перед вильотом. Отже, це було у жодному разі не заплановане відрядження, як стверджують тепер у "Європейській солідарності", а банальна втеча.

Утім, ми ж з вами злим язикам, звісно, не віримо, бо їм оббрехати п'ятого президента – раз плюнути. Вони у своєму житті жодної собачої будки не побудувати.

І от вже за кілька годин після такої приголомшливої заяви Турчинова, коли вже журналісти самі почали правоохоронців з цього приводу розпитувати, ті спромоглися нарешті розродитися заявою по Порошенку.

Мовляв, дійсно п'ятому президенту закидають держзраду і фінансування тероризму у справі про постачання вугілля з Донбасу. Я так розумію, мовиться про плівки Медведчука, записи телефонних розмов кума Путіна.

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З них можна дійти висновку, що без прикриття на самісінькій верхівці української влади Медведчуку би не вдалося налагодити схему із купівлею вугілля на окупованих територіях.

Чи це так – дізнаємося згодом, якщо Петро Порошенко в Україну повернеться і ту підозру отримає. Правоохоронці чи то поштою йому ту підозру відправили, чи то під хвіртку його маєтку підсунули…

Хто в цій ситуації виглядає найжалюгіднішим

Тут, звісно, кожен з нас сам для себе вирішує. В залежності від власних політичних вподобань. Однак, як на мене, одне одного вони тут виявилися вартими.

Одні не спромоглися нормально підготуватися до оголошення підозри, а генпрокурорка, попри нібито відданість Зеленському, взагалі злякалася ту підозру особистим підписом візувати.

Однак й інший не знайшов в собі сміливості визнати, що втік за кордон заради самозахисту й прикривається тепер церквою. Мовляв, давно відчував потребу помолитися за кордоном.