Порошенко привітав українських призерів юнацьких Олімпійських ігор-2018: фото та відео

Президент Петро Порошенко зустрівся із переможцями та призерами ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор та їхніми тренерами.

Українська збірна на юнацьких Олімпійських іграх увійшла в десятку найкращих, тим самим зробивши свій внесок в утвердження статусу України у світі.

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У змаганнях, в яких брали участь представники більше 200 країн, і коли Україна увійшла в неофіційному заліку у десятку найкращих – це є ваш внесок в утвердження статусу України в світі,

– наголосив Глава держави.

Водночас він висловив впевненість, що результат участі на олімпіаді в Буенос-Айресі є авансом спортсменів у наші майбутні перемоги – у Токіо у 2020 році, Парижі у 2024 році і в Лос-Анджелесі 2028 року.



Петро Порошенко зутрівся з українськими медалістами ЮОІ-2018

"І на латиноамериканському континенті знають зараз Україну з найкращого боку. Впевнений в тому, що це і є дуже великий внесок, аванс в наші майбутні перемоги і в Токіо в 2020 році, і в Парижі – 2024 році, і в Лос-Анджелесі – 2028 році. Тепер ми маємо більше підстав для того, щоби сподіватися на нагороди. А так званій нашій дорослій збірній варто було би і повчитися юнацьких досягнень", – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, що юнацька збірна України повернулася з олімпійського Буенос-Айреса 22 жовтня. Наші олімпійці гідно представили країну та вибороли 23 нагороди.

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