19:14
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Порошенко привітав українських призерів юнацьких Олімпійських ігор-2018: фото та відео

      209 Читать новость на русском
      Петро Порошенко зустрівся з українськими олімпійцями
      Петро Порошенко зустрівся з українськими олімпійцями / president.gov.ua

      Президент Петро Порошенко зустрівся із переможцями та призерами ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор та їхніми тренерами.

      Українська збірна на юнацьких Олімпійських іграх увійшла в десятку найкращих, тим самим зробивши свій внесок в утвердження статусу України у світі.

      Читайте також: Як зустрічають українських юних спортсменів Олімпійських ігор: фото

      У змаганнях, в яких брали участь представники більше 200 країн, і коли Україна увійшла в неофіційному заліку у десятку найкращих – це є ваш внесок в утвердження статусу України в світі,
      – наголосив Глава держави.

      Водночас він висловив впевненість, що результат участі на олімпіаді в Буенос-Айресі є авансом спортсменів у наші майбутні перемоги – у Токіо у 2020 році, Парижі у 2024 році і в Лос-Анджелесі 2028 року.


      Петро Порошенко зутрівся з українськими медалістами ЮОІ-2018

      "І на латиноамериканському континенті знають зараз Україну з найкращого боку. Впевнений в тому, що це і є дуже великий внесок, аванс в наші майбутні перемоги і в Токіо в 2020 році, і в Парижі – 2024 році, і в Лос-Анджелесі – 2028 році. Тепер ми маємо більше підстав для того, щоби сподіватися на нагороди. А так званій нашій дорослій збірній варто було би і повчитися юнацьких досягнень", – переконаний Порошенко.

      Нагадаємо, що юнацька збірна України повернулася з олімпійського Буенос-Айреса 22 жовтня. Наші олімпійці гідно представили країну та вибороли 23 нагороди.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Петро Порошенко Спорт Юнацькі Олімпійські ігри
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Перемога на класі. "Чорноморець" - "Севастополь" - 2:0. ВІДЕО
       10 листопада 2013 , 21:24
      Капітан "Баварії" розповів про свої емоції щодо війни в Україні
       15 лютого 2015 , 17:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук