Порошенку зараз значно гірше, ніж Януковичу, – політтехнолог

Стан політичних справ Петра Порошенка різко погіршився після підозри у держзраді. П'ятий президент може закінчити свою політкар'єру навіть більш драматично, аніж президент-утікач.

Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив політтехнолог Сергій Гайдай. За його словами, подібні тези звучали у його інтерв'ю ще за 2015 рік, а зараз же цей прогноз майже відбувається.

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Гайдай: Образ головного патріота йому не підійде

На думку Гайдая, Порошенкові буде значно складніше, тому що він не може бігти в Росію. Увесь інший світ же "видаватиме" його, якщо доведуть злочини. П'ятому президенту не так комфортно, як Віктору Януковичу.

Йому (Порошенкові – 24 канал) зараз значно гірше, аніж Януковичу, бо той утік на територію, де йому зараз комфортно. Він вивіз достатню кількість грошей, капіталів та іншого,

– пояснив політтехнолог.

Він вважає, що Янукович завжди казав проросійські тези та мав кримінальне минуле. У Порошенка ж зовсім інший імідж.

Образ головного патріота не підходить, як він буде у вигнанні. Коли треба їхати кудись, то він кричить на свого водія матом, що втікаємо. Це зовсім якось не "по-гетьманськи". Сергій Гайдай Політтехнолог

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Підозра у держзраді Порошенка: коротко