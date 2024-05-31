Пошкоджений нафтовий термінал: журналісти показали супутникові знімки порту "Кавказ" у Криму
Джерело:"Схеми"
Росіян усе частіше спіткають негаразди в окупованому Криму. Зокрема, 31 травня вибухи лунали в районі нафтобази порту "Кавказ" – працювали Сили оборони України.
Згодом журналісти опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки ранкового ураження відповідного об'єкта біля Керчі. З кадрів зрозуміло, що повітряна ціль не промахнулась.
Дивіться також Поруч Кримський міст і півострів: де на карті розташований порт "Кавказ", який атакувала Україна
Порт "Кавказ" був під прицілом
Аналітики за допомогою сервісу Planet Labs подивилися, який вигляд мала нафтова база 30 травня, а також наступного дня після удару та пожежі. Власне, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ".
Також на фото від 31 травня можна помітити, що з акваторії порту в районі Керчі окупанти прибрали великі судна. Вочевидь, загарбники побоюються, що ці човни може спіткати така ж доля, як крейсера "Москва", кораблів "Цезар Куніков", "Сергій Котов" та інших потоплених суден.
Порт "Кавказ" біля Керчі до та після удару (30 і 31 травня) / Знімки проєкту "Схеми"
За вантажообігом порт "Кавказ" є п'ятим у Росії та другим у Чорноморсько-Азовському басейні після порту в місті Новоросійську. Розслідувачі стверджують, що уражена нафтобаза відіграє важливу роль у постачанні Росією палива на окуповані території України.
Йдеться не лише про Крим, а й окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей, що взяв під свій контроль ворог. Успішні удари по об'єктах у цьому районі можуть ускладнити логістику російської армії в Криму та на південних фронтах.
Розташування нафтової бази "Кавказ": дивіться на карті Google mapsЗверніть увагу! Нафтовий термінал у порті "Кавказ" розташований на Таманському півострові, який входить до складу Керченської поромної переправи.
- Генштаб Збройних Сил України підтвердив ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ". Українські захисники використали ракети вітчизняного виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".
- Міноборони Росії поспішило заявити, що протягом ночі на 31 травня нібито запобігло спробам атак протикорабельними ракетами "Нептун" та безпілотниками літакового типу по об'єктах на території Кримського півострова.