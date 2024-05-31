Пошкоджений нафтовий термінал: журналісти показали супутникові знімки порту "Кавказ" у Криму

Росіян усе частіше спіткають негаразди в окупованому Криму. Зокрема, 31 травня вибухи лунали в районі нафтобази порту "Кавказ" – працювали Сили оборони України.

Згодом журналісти опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки ранкового ураження відповідного об'єкта біля Керчі. З кадрів зрозуміло, що повітряна ціль не промахнулась.

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Порт "Кавказ" був під прицілом

Аналітики за допомогою сервісу Planet Labs подивилися, який вигляд мала нафтова база 30 травня, а також наступного дня після удару та пожежі. Власне, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ".

Також на фото від 31 травня можна помітити, що з акваторії порту в районі Керчі окупанти прибрали великі судна. Вочевидь, загарбники побоюються, що ці човни може спіткати така ж доля, як крейсера "Москва", кораблів "Цезар Куніков", "Сергій Котов" та інших потоплених суден.

Порт "Кавказ" біля Керчі до та після удару (30 і 31 травня) / Знімки проєкту "Схеми"

За вантажообігом порт "Кавказ" є п'ятим у Росії та другим у Чорноморсько-Азовському басейні після порту в місті Новоросійську. Розслідувачі стверджують, що уражена нафтобаза відіграє важливу роль у постачанні Росією палива на окуповані території України.

Йдеться не лише про Крим, а й окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей, що взяв під свій контроль ворог. Успішні удари по об'єктах у цьому районі можуть ускладнити логістику російської армії в Криму та на південних фронтах.

Розташування нафтової бази "Кавказ": дивіться на карті Google maps

Генштаб Збройних Сил України підтвердив ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ". Українські захисники використали ракети вітчизняного виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Міноборони Росії поспішило заявити, що протягом ночі на 31 травня нібито запобігло спробам атак протикорабельними ракетами "Нептун" та безпілотниками літакового типу по об'єктах на території Кримського півострова.

Нафтовий термінал у порті "Кавказ" розташований на Таманському півострові, який входить до складу Керченської поромної переправи.