Росія визнала атаку по багатостраждальному порту "Кавказ": де він розташований на карті

По російському порту "Кавказ" на Кубані було завдано удару. Росія визнала атаку на залізничний пором із паливними цистернами.

Ймовірно, було уражено пором "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом. Про те, де розташований порт "Кавказ" – показує на карті 24 Канал.

Дивіться також У російському порту "Кавказ" біля Криму стався вибух, з моря видніється чорний дим

Де на карті порт "Кавказ"

Порт "Кавказ" розташований на південному заході Росії, на узбережжі Чорного моря, в районі Новоросійська. Це один з основних портів для обробки вантажів, що проходять через Кавказький регіон.

Порт відіграє важливу роль у морській торгівлі і має розвинену інфраструктуру для обробки різних типів вантажів, включаючи нафтопродукти, вантажі загального призначення та контейнерні вантажі.

На території порту розташовані автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край із Кримом, нафтобаза та залізнична станція.

Зараз порт став важливою частиною логістичних маршрутів російських військових. Поромні переправи більше не використовуються для перевезення пасажирів, а служать для транспортування техніки, військових і підтримки окупантів у Криму.

Зауважимо, що порт знаходиться за 5 кілометрів від Криму і за 10 кілометрів від Кримського мосту.

Де розташований порт "Кавказ": дивіться на карті