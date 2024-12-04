Україна вдарила по порту у Новоросійську і заводу мікроелектроніки у Брянську

Гучна ніч проти 4 грудня видалася для низки російських регіонів. У РНБО підтвердили успішні атаки на ворожі об'єкти.

Уночі жителі західних околиць Рязані здригалися від вибухів у районі авіабази "Дягілєво". Несолодко спалося й мешканцям Брянська. Там під атакою дронів перебував завод "Кремній Ел". І даремно окупанти вирішили, що вивівши свої кораблі з Криму, зможуть зберегти їх в іншому місці, передає 24 Канал.

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Удар по порту і заводу мікроелектроніки

Так, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Україна не лише успішно уразила місце дислокації ворожої стратегічної авіації у Рязані, але й атакувала порт у Новоросійську. Саме там дислоковані ракетоносії, що беруть участь в обстрілах нашої країни.

Про вибухи у районі Новоросійська і його околиць повідомляли й російські пабліки. Тамтешня влада попереджала про загрозу дронів.

Також окупанти скаржаться, що українські дрони здійснили атаку на одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії у Брянську. Зазначається, що завод опинився під ударом близько 03:30. Дрони летіли з різницею у 10 хвилин. Втім, про руйнування і постраждлих не йдеться, переконують росіяни.

Атака на "Кремній Ел": дивіться відео

"Кремній Ел" можна вважати "багатостраждальним", адже до нього неодноразово навідувалася "бавовна". Так, востаннє завод перебував під ударом вранці 19 жовтня. Після тої атаки БпЛА виробництво на підприємстві зупинилося через порушення енергопостачання.