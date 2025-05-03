У Росії скаржаться на атаку дронів по Новоросійську, де розташований порт: показуємо на карті

Росіяни скаржаться. що вночі невідомі дрони атакували чорноморське узбережжя Краснодарського краю. Унаслідок цього обстрілу нібито є постраждалі цивільні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

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Наслідки атаки БпЛА по Новоросійську й Тамані

Дрони, які минулої ночі літали над Краснодарським краєм буцімто влучили в будинки. За інформацією Кондратьєва, в Новоросійську було уражено три багатоквартирні будинки. Ймовірно, внаслідок збиття БпЛА постраждали п'ятеро людей, серед них дорослі та діти.

Також уламками в місті пошкоджено три резервуари на зерновому терміналі. Попередньо, там постраждалих немає, пожежники гасили вогонь. Мер Новоросійська оголосив режим надзвичайної ситуації.

До слова, у Новоросійську розташований морський порт, де окупанти дислокують ракетоносії для обстрілів України. У місті також є військово-морська база Чорноморського флоту.



Показуємо на карті, де знаходиться порт у Новоросійську / Скриншот

Частини безпілотників падали й у станиці Тамань Темрюкського району. Пошкодження будинків уламками фіксували в селах Юрівка та Цибанобалка під Анапою. Там обійшлося без постраждалих.

Глави всіх районів, де надійшли повідомлення про падіння БПЛА, оперативно повідомляють про ситуацію. Кожен має завдання – надати необхідну допомогу жителям,

– йдеться в повідомлення так званого губернатора.

Веніамін Кондратьєв заявив, що міста і села краю атакували дрони "київського режиму". Українська сторона не коментувала нічну атаку.

Нагадаємо, раніше були повідомлення про роботу ППО в Краснодарському краю, Ростовській області та в тимчасово окупованому Криму. Усього на російській території вночі пролунали понад 15 вибухів.