З українських портів вийшов п'ятий караван із зерном

З України вранці 12 серпня вирушив п’ятий караван з продовольством. Зокрема, з портів "Чорноморськ" та "Південний".

З "Чорноморська" вирушило судно SORMOVSKIY 12, з "Південного" – балкер STAR LAURA. Вони везуть понад 63 тисяч тонн агропродукції.

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Судна вже прямують "зерновим коридором"

STAR LAURA – перше судно класу Panamax, яке вийшло з порту "Південний" з початку реалізації "зернової ініціативи". Також це третє у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують "зерновим коридором".



Судна везуть понад 63 тисяч тонн агропродукції / Фото Мінінфраструктури

Крім того, ці 2 порти приймуть ще 2 судна під завантаження – BRAVE COMMANDER та PETREL S. Туди завантажать понад 40 тисяч тонн українського зерна.



П'ятий караван із зерном / Фото Мінінфраструктури

Що цьому передувало

Після укладення зернової угоди Одесу покинуло перше судно Razoni. Воно вирушило до Туреччини ще 1 серпня, а 7 мало прибути до Тріполі.

8 серпня до Туреччини прибуло судно POLARNET, яке одним з перших вийшло з розблокованого порту.

Від вантажу відмовились, тому його повернули до Туреччини. Зараз Razoni вже прибуло до турецького порту Мерсін.

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