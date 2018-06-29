Портников: Чего ожидать от встречи Путина и Трампа

Встреча Трампа и Путина – это встреча мечтателей. Один мечтает о простом мире, в котором все проблемы решаются с помощью сделок, а сам он выглядит главой этого мира и его любимцем одновременно. Другой представляет себя главой супердержавы, вершащей судьбы мира, и вместе с тем неформальным владельцем тайного состояния. Но эта встреча завершится ничем.

Когда будущий американский президент Дональд Трамп объяснял, что международная политика устроена как система сделок, многим казалось невероятным, что немолодой человек, проживший всю жизнь в Соединенных Штатах – пусть и занимавшийся всю эту жизнь зарабатыванием денег, а не анализом историческим и политических закономерностей, – именно так представляет себе свои действия на посту главы ведущей демократии современного мира. Тем не менее сегодня это реальность. И видение Трампом мира – тоже реальность. Трамп не шутил.

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Поэтому он будет встречаться с Путиным в расчете договориться с российским коллегой. И мир будет следить за этой встречей "затаив дыхание". Но не нужно ничего такого делать со своим дыханием. Нужно просто выдохнуть.

Потому что эта встреча завершится ничем. Как и все прочие встречи Дональда Трампа. Можно даже переизбрать Трампа на второй срок. Можно дать ему самых опытных советников. Можно написать ему самые лучшие речи. Но все его встречи с диктаторами будут заканчиваться ничем. Пустота незаполняема.

Встреча Трампа и Путина – это встреча мечтателей. Один мечтает о простом мире, в котором все проблемы решаются с помощью сделок, а сам он выглядит главой этого мира и его любимцем одновременно, Александром Македонским и Чарли Чаплином в одном флаконе. Другой представляет себя главой супердержавы, вершащей судьбы мира, и вместе с тем неформальным владельцем тайного состояния, Сталиным и Корейко одновременно. Им, конечно, нужно встречаться с психоаналитиком, а не друг с другом, но они попытаются использовать в качестве психоаналитика партнера. И просчитаются.

Путин не заключает сделок. Он обманывает партнеров по сделкам. При этом Трампу нечего предложить Путину. Он не может отменить санкции. Не может "подарить" Путину Украину и даже Сирию. Не может решить вопрос с ценами на нефть. При этом Путин уверен, что Трамп может все, стоит ему только захотеть. Но эта золотая рыбка плавает в аквариуме Конгресса и американского общественного мнения. И этот аквариум возможностей – отнюдь не океан.

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Встреча Путина и Трампа может завершиться тем, чем закончилась встреча Трампа с Ким Чен Ыном: декларацией о намерениях и недомолвками, возбуждающими подозрение и недоумение. Как раз в день прилета советника Трампа Джона Болтона в Москву появилась информация о том, что КНДР ускоренными темпами совершенствует свой ядерный реактор. Можно, конечно, решить, что это "фейк ньюс". Но в конце концов эта – и схожая с ней – информация подтвердится. Ким Чен Ыну встреча с Трампом нужна была ровно для того же, для чего она нужна Путину, – не для договоренностей, не для поиска компромисса, а для доказательства собственного величия. Именно поэтому такие встречи заканчиваются тем, чем и должны завершиться. Ничем.

Самое интересное, что Трамп этого никогда не поймет. И его поклонники – тоже. Они будут убеждать себя, что встречей с Ким Чен Ыном Трамп предотвратил большую войну на Корейском полуострове. А встречей с Путиным – вообще третью мировую. Понять, что Ким не собирался ни с кем воевать, а просто отчаянным блефом "вытаскивал" большую американскую рыбу из Вашингтона в Сингапур – и вытащил, и теперь из маргинального правителя нищей страны превратился в серьезного партнера для соседей, - они просто не смогут. Трамп своим непониманием политики придал северокорейскому правителю легитимность, но бомбы его не лишил. И это действительно серьезный результат встречи в Сингапуре.

Путину легитимность не нужна. Но ему нужен страх тех, кто рассчитывает на защиту и поддержку Соединенных Штатов в их собственном противостоянии кремлевскому режиму. Опасения, что этой поддержки скоро не будет. Что Америка их сдаст, разменяет, включит в "пакет сделки". И пусть этим страхам никогда не подтвердиться – последствия их возникновения непредсказуемы.

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Поэтому было бы недальновидным считать, что встреча диктатора с американским президентом – даже бессмысленная – не приводит к серьезным политическим изменениям. Приводит. Потому что каждая такая встреча – это ревизия ценностей. А каждая ревизия ценностей уменьшает число людей, которые на эти ценности ориентируются и воспринимают США в качестве их защитника.

Трамп может думать, что его диалоги с диктаторами делают мир безопаснее. Но он ошибается. Каждая встреча лидера демократического мира с диктатором делает наш мир более опасным и менее предсказуемым. Каждая такая встреча заставляет многих людей сомневаться в том, что демократический мир вообще существует.

Автор: Виталий Портников

Источник: Грани.ру