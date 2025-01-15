Поруч – велика вирва: через падіння ракети на Львівщині пошкоджений житловий будинок

Росія вранці 15 січня під час масованого ракетного обстрілу України атакувала Львівщину. Там через падіння ракети пошкоджений житловий будинок.

Поблизу утворилася величезна вирва. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Що відомо про ракетну атаку на Львівщину

Під час ранкової російської атаки на Львівщині зафіксували влучання в об'єкти критичної інфраструктури у двох районах області – Дрогобицькому та Стрийському.

На щастя, минулося без постраждалих та жертв, але є руйнування.

Зокрема, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджень зазнали два житлових будинки та дві господарські споруди, розташовані поряд.

Там утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

"На місце виїхали всі профільні служби", – додав Максим Козицький.

Він також зауважив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі, відключень світла – не запроваджують.

Наслідки атаки 15 січня

Першою під атаку ракет потрапила Харківщина. Росіяни здійснили приблизно о 6 ранку балістичний обстріл області, через що місцеві чули серію потужних вибухів.

Тим часом у повітряному просторі України з'явилися перші ракети. Вони летіли з різних напрямків. Частина із них атакувала на Черкащину, там працювала ППО.

Вибухи також лунали у Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни запустили понад 40 ракет та понад 70 БпЛА.

Росія цілилася, зокрема, по газовій інфраструктурі та енергетичних об'єктах.

Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи,

– прокоментував ранкову атаку Зеленський.

Нагадаємо, що через обстріл у деяких областях ввели превентивні та аварійні відключення електроенергії.