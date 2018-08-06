Порушення психіки або Snapchat-дисморфія: молодь робить пластику, щоб виглядати, наче з фільтром

У журналі JAMA Facial Plastic Surgery опублікували дослідження, яке показало, що більшість мілленіалів йдуть на пластичні операції, щоб стати "ідеальним", ніби з фільтром в Instagram чи Snapchat.

Лікар естетичної медицини Тіджіон Ешо ввів поняття Snapchat-дисморфії, що є ознакою того, що людина страждає порушенням психіки. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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У джерелі йдеться, що молодь, яка прагне зробити пластику обличчя, приходить до хірургів зі своїми відредагованими у соцмережах фільтрами фотографіями.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 14 Кві 2018 р. о 9:00 PDT

Вчені наголошують, що така тенденція є небезпечною, адже молоді люди хочуть зробити не справжні обличчя, а більше вигадані.

Зауважимо, що фільтри в соціальних мережах і додатки для редагування можуть на фото чи відео зробити ідеальну шкіру, виразні вилиці, великі очі, маленький ніс та інше.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 28 Лип 2018 р. о 4:21 PDT

Так, пацієнти, за словами Ешо, просять зробити контурну пластику вилиць, вирівняти або зробити тоншим ніс, збільшити очі або губи, відбілити зуби.

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande) 22 Бер 2017 р. о 5:27 PDT

Лікар додає, що на Snapchat-дисморфію страждають як чоловіки, так і жінки. Однак найчастіше роблять пластику підлітки і молоді люди.

Допис, поширений ♡DOVE♡ (@dovecameron) 11 Сер 2016 р. о 3:11 PDT