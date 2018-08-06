Порушення психіки або Snapchat-дисморфія: молодь робить пластику, щоб виглядати, наче з фільтром
У журналі JAMA Facial Plastic Surgery опублікували дослідження, яке показало, що більшість мілленіалів йдуть на пластичні операції, щоб стати "ідеальним", ніби з фільтром в Instagram чи Snapchat.
Лікар естетичної медицини Тіджіон Ешо ввів поняття Snapchat-дисморфії, що є ознакою того, що людина страждає порушенням психіки. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.
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У джерелі йдеться, що молодь, яка прагне зробити пластику обличчя, приходить до хірургів зі своїми відредагованими у соцмережах фільтрами фотографіями.
Вчені наголошують, що така тенденція є небезпечною, адже молоді люди хочуть зробити не справжні обличчя, а більше вигадані.
Зауважимо, що фільтри в соціальних мережах і додатки для редагування можуть на фото чи відео зробити ідеальну шкіру, виразні вилиці, великі очі, маленький ніс та інше.
Так, пацієнти, за словами Ешо, просять зробити контурну пластику вилиць, вирівняти або зробити тоншим ніс, збільшити очі або губи, відбілити зуби.
Лікар додає, що на Snapchat-дисморфію страждають як чоловіки, так і жінки. Однак найчастіше роблять пластику підлітки і молоді люди.