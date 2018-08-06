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Порушення психіки або Snapchat-дисморфія: молодь робить пластику, щоб виглядати, наче з фільтром

241 Читать новость на русском
Фільтри в Snapchat
Фільтри в Snapchat / Колаж 24 канал

У журналі JAMA Facial Plastic Surgery опублікували дослідження, яке показало, що більшість мілленіалів йдуть на пластичні операції, щоб стати "ідеальним", ніби з фільтром в Instagram чи Snapchat.

Лікар естетичної медицини Тіджіон Ешо ввів поняття Snapchat-дисморфії, що є ознакою того, що людина страждає порушенням психіки. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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У джерелі йдеться, що молодь, яка прагне зробити пластику обличчя, приходить до хірургів зі своїми відредагованими у соцмережах фільтрами фотографіями.

Вчені наголошують, що така тенденція є небезпечною, адже молоді люди хочуть зробити не справжні обличчя, а більше вигадані.

Зауважимо, що фільтри в соціальних мережах і додатки для редагування можуть на фото чи відео зробити ідеальну шкіру, виразні вилиці, великі очі, маленький ніс та інше.

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Так, пацієнти, за словами Ешо, просять зробити контурну пластику вилиць, вирівняти або зробити тоншим ніс, збільшити очі або губи, відбілити зуби.

Лікар додає, що на Snapchat-дисморфію страждають як чоловіки, так і жінки. Однак найчастіше роблять пластику підлітки і молоді люди.

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Краса Інтернет Instagram
Джерело: 24 Канал
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