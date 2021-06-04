Поряд з Карабахом підірвалися азербайджанські журналісти: 3 загиблих

В Азербайджані у п'ятницю, 4 червня, на міні підірвалися журналісти AzTV та АЗЕРТАДЖ. Внаслідок трагедії загинули 3 людей.

Деталі трагедії

Інцидент стався у селі Сусузлуг Кельбаджарского району. За даними місцевих ЗМІ, журналісти підірвалися під час роботи над матеріалом про Нагірний Карабах.

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На місці події загинули оператор AzTV Сирадж Абішов і співробітник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ібрагімов. Окрім того, жертвою вибуху став представник місцевої влади Аріф Алієв.

У МВС Азербайджану повідомили, що ще 4 людей отримали поранення.

Мінування вірменськими ВС азербайджанських територій є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, зокрема, вимог Женевської конвенції від 1949 року,

– мовиться у повідомленні.

Наразі триває розслідування інциденту.

Азербайджан просить карту замінувань

Станом на 4 червня Азербайджан подав другу скаргу до Європейського суду з прав людини через відмову Вірменії надати карту мінних полів на територіях Азербайджану.

Азербайджанська сторона наполягає, що без відповідних документів ризик аналогічних трагедій залишатиметься завжди.

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