Поряд з Карабахом підірвалися азербайджанські журналісти: 3 загиблих

В Азербайджані у п'ятницю, 4 червня, на міні підірвалися журналісти AzTV та АЗЕРТАДЖ. Внаслідок трагедії загинули 3 людей.
Деталі трагедії
Інцидент стався у селі Сусузлуг Кельбаджарского району. За даними місцевих ЗМІ, журналісти підірвалися під час роботи над матеріалом про Нагірний Карабах.
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На місці події загинули оператор AzTV Сирадж Абішов і співробітник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ібрагімов. Окрім того, жертвою вибуху став представник місцевої влади Аріф Алієв.
У МВС Азербайджану повідомили, що ще 4 людей отримали поранення.
Мінування вірменськими ВС азербайджанських територій є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, зокрема, вимог Женевської конвенції від 1949 року,
– мовиться у повідомленні.
Наразі триває розслідування інциденту.
Азербайджан просить карту замінувань
Станом на 4 червня Азербайджан подав другу скаргу до Європейського суду з прав людини через відмову Вірменії надати карту мінних полів на територіях Азербайджану.
Азербайджанська сторона наполягає, що без відповідних документів ризик аналогічних трагедій залишатиметься завжди.Зверніть увагу! В Азербайджані розповіли, що жертвами останньої війни за Нагірний Карабах стали 2895 азербайджанців. Окрім того, є зниклі безвісти. Активні бойові дії тривали упродовж вересня – листопада 2020 року. Угоду про припинення бойових дій Азербайджан, Вірменія та Росія підписали 10 листопада. Азербайджан сприйняв її як перемогу, Вірменія – як капітуляцію.