Україні ніщо не загрожує, – Зеленський звернувся до громадян

Президент Володимир Зеленський 4 червня опублікував чергове відеозвернення до українців. Це відбулося одразу після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Деталі відеозвернення Зеленського

Глава держави відзвітував про результати виконання попередніх рішень РНБО та розповів, що саме обговорювали чиновники 4 червня.

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Я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО проходитимуть не раз на тиждень, а раз на рік. Порядок денний цих засідань буде містити лише один пункт – Україні ніхто і ніщо не загрожує. Саме тому ми продовжуємо щоденну роботу,

– заявив президент.

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За 3 тижні 6 злодіям у законі оголосили підозри;

12 – видворили з України;

припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів, третину з них депортували, а решта перебувають під слідством;

Зеленський наголосив, що це той випадок, коли він не сумує через те, що хтось емігрує з України назавжди.

Колишніх чиновників виселять з державних дач

Напередодні Зеленський доручив провести аудит державних земель і будинків, а також їх мешканців. 4 червня члени РНБО почули перші результати звіту.

Найближчим часом перших 20 осіб, серед яких колишні міністри та генпрокурори, будуть виселені з державних будинків. Ці 20 осіб "на вихід" є першими, але далеко не останніми,

– попередив Зеленський.

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Президент іронічно зазначив, що не думав, що в Україні є стільки експертів з деолігархізації: "Якби ми знали, то запросили б їх до розробки законопроєкту".

За словами Зеленського, за останні 30 років ніхто не підіймав питання олігарахів, бо, як припустив політик, багато говорити про себе – нескромно". Він також подякував усім критикам закону, які "багато років працюють на олігархів, чи під ними", а отже добре розуміються у справі.

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Дивіться відеозвернення президента: