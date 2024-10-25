Вимагав хабар від військового: у Львові затримали посадовця ТЦК
Джерело:ZAXID.NET
Правоохоронні органи затримали посадовця Сихівського районного ТЦК після отримання хабаря. Відомо, що він отримав дві тисячі доларів від військового.
За гроші посадовець обіцяв не переводити військового на службу у зону бойових дій. Про це повідомляє ZAXID.NET, посилаючись на свої джерела.
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Деталі затримання посадовця ТЦК
Працівник ТЦК також запевняв військового, що за хабар допоможе уникнути покарання за перебування на службі у стані наркотичного сп'яніння. Посадовця Сихівського районного ТЦК Володимира Лісовського затримали після отримання хабаря у розмірі двох тисяч доларів.
Затриманий є начальником групи морально-психологічного забезпечення РТЦК. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Офіційну інформацію обіцяють повідомити згодом.
Схожа ситуація нещодавно трапилася в Києві. ДБР затримало 3 посадовців Голосіївського РТЦК і 3 цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них знайшли понад 1,2 мільйона доларів готівкою та елітний автопарк.