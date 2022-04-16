Посадовців СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області викрили на хабарі: сума та деталі
Прокурори САП та детективи НАБУ, 16 квітня 2022 року спіймали "на гарячому" посадовців СБУ та Нацполіції у Івано-Франківській області. Мовиться про отримання харабя у розмірі 24 тисячі доларів.
Досудове розслідування цієї справи свідчить, що представники СБУ та Нацполіції вимагали кошти за "вплив на суддів при обранні запобіжного заходу".
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За зміну запобіжного заходу правоохоронці вимагали 9 тисяч доларів і ще 15 тисяч за можливу зміну підслідності,
– йдеться у повідомленні.
Деталі справи
План із уникнення відповідальності виглядав наступним чином: затримані правоохоронці визначили місце, куди підозрюваний повинен був підкинути психотропні речовини, чим би підставив свого спільника та уникнув би покарання.
САП та НАБУ "на гарячому" спіймали правоохоронців у Івано-Франківській області
Правоохоронців викрили на одержанні 10 тисяч доларів – наразі вирішується доля оголошення підозри у злочині та обрання запобіжного заходу, а також триває досудове розслідування справи.