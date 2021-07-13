На посаду глави МВС Зеленський запропонував Дениса Монастирського

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку 13 липня. У кріслі глави МВС Аваков був понад 7 років. На заміну Авакову президент Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського. Він очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Кандидатуру Монастирського висунули на засіданні фракції "Слуга народу" ввечері 13 липня. Пропозиція надійшла саме від глави держави, який, як і прем'єр Денис Шмигаль, прибув на зустріч.

Важливо Арсен Аваков подав у відставку

За нового міністра Рада голосуватиме у п'ятницю

Як розповів нардеп Олександр Качура, найімовірніше, що за нового міністра парламент голосуватиме уже у п'ятницю, 16 липня.

Оголошення про прізвище кандидата на крісло голови МВС на засідані фракції зустріли бурхливими аплодисментами. Очікується, що голосів за Монастирського у залі назбирають.

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