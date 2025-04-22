Пошкоджені будинки, авто, заміський комплекс: які наслідки атаки на Київщину

Російське "перемир'я" тривало аж одну ніч. Без тривог було тільки 20 квітня, а далі окупанти з новою силою атакували Україну. В ніч проти 22 квітня "Шахеди" вдарили по Київщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Миколу Калашника.

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Які наслідки атаки по Київщині 22 квітня

Як поінформував очільник Київської ОВА, внаслідок чергової атаки "Шахедами" є руйнування.

В області працювала ППО, яка збивала ворожі цілі. Вибухи на Київщині пролунали близько першої ночі.

На щастя, ніхто не постраждав, а влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Проте наслідки значні.

У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення. Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу,

– написав Калашник.

Пізніше бучанський міський голова Анатолій Федорук уточнив, що руйнувань ще більше. Пошкоджено сім будинків у Блиставицькому старостаті Бучанської громади з різним ступенем руйнування.

"Ось так виглядає "великоднє перемир'я" від Путіна – брехливе та цинічне, як і все, що стоїть за його словами", – підсумував Федорук.

Наслідки удару по Київській області 22 квітня / Фото Нацполіція

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. На місці працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

У поліції додали, що в Бучанському районі сталося загоряння на будівельному майданчику, яке рятувальники ліквідували. Вибухова хвиля пошкодила приміщення заміського комплексу та фундамент недобудованої будівлі.