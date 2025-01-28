Пошкоджені газова труба, авто, була пожежа: в ОВА розповіли про наслідки атаки на Харків

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом опинився Харів.

Вночі проти 28 січня Росія знову вдарила по Харкову. Про це пише 24 Канал із посиланням на Харківську ОВА.

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Що відомо про атаку

У Новобаварському районі внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Також там виникла пожежа. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

У Київському районі міста впали уламки.

Поблизу Харкова внаслідок падіння безпілотного літального апарата зруйновано приватний будинок та гараж.

Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи,

– мовиться в повідомленні.

У Чугуївському районі знищено будинок. Росія не припиняє рити українські території вогнем. Зокрема, часто під ударом опиняються прифронтові міста.

Раніше російські війська атакували Чернігів дронами-камікадзе "Шахед", зруйнувавши частково два приватні будинки.