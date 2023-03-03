Від зльоту до вибуху: нове відео з дрона, який підірвав російський А-50 в Мачулищах
Джерело:Анатолій Штефан "Штірліц"
На білоруському аеродромі "Мачулищі" 26 лютого прогриміли вибухи. Внаслідок цього пошкоджено російський розвідувальний літак, що корегував ракетні удари по Україні. У мережі показали нове відео дрона який підірвав А-50.
Відповідні кадри з безпілотника поширив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
До теми Безпілотники білоруських партизанів пробрались до літака А-50 в Мачулищах: повне відео
Нові кадри з безпілотника у Мачулищах
Анатолій Штефан "Штірліц" зазначив, що це відео з того самого дрона, який і підірвав російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі".
Бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрона до безпосередньо моменту вибуху. На аеродромі працювали дві "пташки",
– зазначив офіцер ЗСУ.
Радимо дізнатися Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який пошкодили на "Мачулищах"
Як дрон підірвав російський А-50: дивіться відео
У "Беларускі Гаюн" зазначили, що поширене відео обривається на моменті, коли дрон вдаряється в корпус російського А-50У на аеродромі в Мачулищах. Водночас у моніторинговій групі зазначили, що погода збігається з погодою того дня.
На відео не показаний момент вибуху, проте це вкотре підтверджує, що аеродром "Мачулищі" та вся техніка на ньому взагалі не захищені,
– підкреслили в "Беларускі Гаюн".
Зверніть увагу! Білоруські партизани взяли на себе відповідальність за вибухи та пошкодження російського літака в Мачулищах. Також прилюднили відео з безпілотників, які пробралися до А-50.
Ініціатива BYPOL, яка не підтримує режим Лукашенка, зазначила, що білоруські партизани використали для атаки два дрони виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камкадзе "кустарним" способом. Кожен з них ніс заряд 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті.