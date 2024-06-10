У ВМС не підтвердили ураження великого десантного корабля у Єйську, інші дані уточнюють

Військово-морські сили не підтверджують інформацію про ураження великого російського десантного корабля в Азовському морі.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Цю інформацію, щодо ураження великого десантного корабля ми не підтверджуємо", – зазначив Плетенчук.

За його словами, в Азовському морі наразі є 3 великі десантні кораблі Росії і ще 3 малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М". Це основна група з 6 кораблів, які здійснили перехід з пункту базування Новоросійськ, з метою виконання учбово бойових завдань, бо у них розпочався навчальний рік.

Ситуація в морі

Речник зазначив, що росіяни розраховують, що навчальний процес в Азовському пройде безпечніше, адже сподіваються, що їх захистить Керченський канал та ускладнить роботу дронів.

"В Чорному морі Чорноморський флот виконує завдання за допомогою підводних човнів. Ця практика для них є постійною. Загалом у азово-чорноморському регіоні перебуває 4 підводних човни, з яких 3 є носіями крилатих ракет, і 2 з них періодично виходять у море", – додав він.

Що цьому передувало