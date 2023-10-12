Що могло ліквідувати російського носія ракет "Калібр": військове зведення від Світана

Корабель Чорноморського флоту "Павел Державин" отримав пошкодження поблизу окупованого Севастополя. Це підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Це доволі серйозне судно, яке є носієм 8 "Калібрів". Про це зазначив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Важливо Що відомо про корабель "Павел Державін", який зазнав пошкоджень біля Севастополя

Втрати Чорноморського флоту

За його словами, відомо, що був вибух, який чули навіть севастопольці. Скоріш за все причиною став зовнішній вплив: або міна, або торпеда.

Якщо міна, то вона російська, яку вони самі десь скинули й тепер її прибило аж під Севастополь. Якщо торпеда, то це вже наша.

"У нас же є керовані безпілотники, тобто та ж торпеда тільки керована. Це можливо. Я думаю, що найближчим часом це буде зрозуміло. Проте вибух вивів з ладу корабель", – зазначив військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Коли Україна стане членом НАТО

На думку Світана, помітно позитивну динаміку продовження риторики щодо вступу України в НАТО. Все йде до того, що нас реально можуть запросити наступного року на саміті у Вашингтоні.

Якщо нас запросять на саміті у Вашингтоні, то у нас буде рік до саміту у 2025 році. За цей час ми можемо укласти договори з усіма членами НАТО про взаємодопомогу. Тоді вже у 2025 році ми зможемо вступити в НАТО якраз на саміті в Європі.

"Це оптимальний варіант. Я думаю, що саме він вплетений в загальну канву передвиборчої кампанії Байдена", – розповів Світан.

Скільки триватиме війна в Ізраїлі

Військовий експерт наголосив, що все залежить від дій керівництва Ізраїля. Якщо у них задача, наприклад, розвʼязати питання з терористами ХАМАС, то за декілька тижнів це все може завершитися.

Якщо у керівництва Ізраїля завдання знищити 2,5 мільйона палестинців у Секторі Гази, то ця війна не завершиться ніколи,

– припустив Роман Світан.

Він наголосив, що зараз все залежить від дій керівництва Ізраїля.

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