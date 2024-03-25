Пошкодження – критичні: у ГУР розповіли деталі про ураження ВДК "Ямал"

Сили оборони уночі 24 березня уразили відразу 2 великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов". Одне з ворожих суден отримало критичні пошкодження.

Під ударом також опинився й суднобудівний завод окупантів. Інші наслідки відпрацювань українських захисників наразі уточнюються.

До теми ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – парадний: що відомо про уражені кораблі

Які пошкодження отримав ВДК "Ямал"

У ніч з 23 на 24 березня ніч у Криму була вибуховою. Як на ранок повідомили у ЗСУ, Сили оборони успішно уразили 2 великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов".

У розвідці додали, що відбулося успішне ураження не лише кораблів, а й об'єктів Чорноморського флоту. Так, був атакований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті

– наголосили у розвідці.

Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об'єктів уточнюються.