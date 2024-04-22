Без цього корабля підводний флот Росії не може виходити у море: зведення від Світана

Чорноморський флот Росії втратив унікальне рятувальне судно "Коммуна". Сталося це завдяки удару наших захисників по окупованому Севастополю.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу наголосив, що після ураження чергового судна Чорноморський флот ще більше сидітиме "по домівках".

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Чим важливе для Росії судно "Коммуна"

Світан пояснив, що без цього корабля загалом російський підводний флот не має права виходити у море, оскільки немає механізму порятунку екіпажу та підводного човна, якщо він зазнає аварії.

За його словами, тепер виходячи у море, російські моряки розумітимуть, що будь-яка проблема на підводному човні – практично смерть для них, оскільки їх ніхто вже не дістане. І це стосується не лише підводних човнів, а й кораблів, якщо їх спіткає доля крейсера "Москва".

А вона точно спіткає, є механізми, як їх дістати,

– сказав полковник запасу.

Тому, додав Світан, найімовірніше, Чорноморський флот тепер ще більше сидітиме "по домівках", намагаючись сховатися в бухтах у Росії або в Криму.

Бої за Часів Яр

Полковник запасу зазначив, що росіяни мають завдання захопити Часів Яр до 7 травня, коли має відбутися "інавгурація" Путіна. Тобто окупанти намагатимуться "подарувати" диктатору це місто.

Він наголосив, що все залежатиме від того, наскільки швидко до нас прибуде американська допомога, хоча б снаряди. Буде достатньо вдвічі – втричі збільшити нормування щодо снарядів – і ми втримаємо Часів Яр.

Варіантів утримати дуже багато, але вони всі ґрунтуються на достатній кількості сил і засобів, які туди будуть виділені,

– заявив Світан.

Якщо ж, зауважив він, підійдуть ще й далекобійні ракети ATACMS у достатній кількості, тоді точно жодних наступальних дій росіян ні у травні, ні у червні не буде.

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Наслідки збиття Ту-22М3 для Росії

Світан зауважив, що загинули командир екіпажу та льотчик, які сиділи попереду. Відбулося примусове катапультування тіла льотчика, тож це точно свідчить про ураження літака нашою ракетою. Технічна несправність не призвела б до втрати 2 членів екіпажу.

За його словами, росіянам дуже важко підготувати екіпаж Ту-22 – якщо готувати 4 пілотів з нуля, то за повною програмою на це потрібно аж 8 років.

Підготовка іноді коштує дорожче, ніж вартість самого літака,

– сказав льотчик-інструктор.

Тому, підсумував Світан, втрата Ту-22М3 та екіпажу – це подвійний удар по "російських ВКС" (Повітряно-космічні сили).

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