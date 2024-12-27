Шторм пошкодив загородження від морських дронів біля Кримського мосту, – "Радіо Свобода"

Російські загородження поблизу Керченського мосту, що в тимчасово окупованого мосту, значно постраждали після шторму у Чорному морі. Ці загородження захищають ворожий мостовий перехід від морських дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

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Яких пошкоджень зазнали загородження біля Кримського мосту

Журналісти зазначили, що російські загородження від морських дронів біля мосту через Керченську протоку перетворилися через шторм на місиво.

На супутникових знімках, зроблених 8 листопада (до шторму), 16 грудня (на наступний день після нього) та 24 грудня, можна побачити, що загородження тепер складаються із затонулих барж і барж, що стоять на якорі. Зусилля з відновлення цих об'єктів поки що не увінчалися успіхом.

Пошкодження загороджень від дронів біля Кримського мосту / Відео "Радіо Свободи"

Варто зазначити, що шторм у Чорному морі також призвів до затоплення танкерів з мазутом у Керченській протоці 15 грудня, що призвело до екологічної катастрофи в цій частині акваторії моря.

До слова, речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук також підтверджував, що російські баржі поблизу Кримського мосту дійсно могли зникнути через вплив негоди. За словами капітана, окупанти намагалися максимально укріпити баржі та загородження перед сезоном штормів, тож набудували їх у два ряди.