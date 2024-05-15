Були ракети для Су і МіГ: пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек

Рух опору в Криму повідомив про пошкодження російського складу. Там зберігалися ракети, якими окупанти тероризували українців.

У ніч проти 15 травня в Криму лунали вибухи. Вони локалізувалися саме в районі Бельбеку.

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В "Атеш" розповіли про наслідки нічної атаки по півострову

Пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек. Агенти "Атеш" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (військова частина 80189),

– ідеться в дописі.

На складі окупанти зберігали більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31 – саме ті, якими вони тероризують українців.

А ще було зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Партизани навели координати, де було вражено російський склад: 44.686696, 33.581392.

Де пошкодження на аеродромі Бельбек: показуємо на карті

Рух опору не раз проводив зовнішню та внутрішню розвідку цього військового об'єкту. Зокрема, 14 березня в "Атеш" поінформували, що розвідали ракетні склади в Бельбеку.

Що цікаво, росіяни створили фальшиві склади, щоб обманути Сили оборони. Партизани не повелися на це, і дуже швидко всі помітили результат – влучний удар просто по ворожій зброї.

"Ми переможемо росіян, чого б це нам не вартувало!" – підсумували "Атеш".

Деталі про чергову атаку по Бельбеку в окупованому Криму

Бельбек – відомий аеродром у Нахімовському районі Севастополя. Росіяни закрили його для цивільної авіації, коли окупували півострів.

Проте історія створення аеродрому під Севастополем сягає часів Другої світової, а саме 1941 року. там був створений полк винищувачів.

Отже, Бельбек – жирна та законна ціль. І по ньому не раз прилітало. У ніч на 15 травня росіяни заявили, що працювала їхня ППО, нібито збиваючи ATACMS. І традиційно перекрили Кримський міст.

Місцеві бачили заграву, а супутникові знімки вказали на пожежі в районі стоянки літаків.

Сергій Стерненко потролив окупантів. "Джерела повідомляють, що далеко не усі системи ППО росіян пережили цю ніч у Криму", – написав він.

Експерти припустили, що в Бельбеку стояли Су та МіГи. Дехто наводить дані і про гелікоптери, зокрема Ка 27/29.