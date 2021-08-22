Посилений режим: під час святкування Дня Незалежності чергуватимуть понад 8 тисяч рятувальників

Підрозділи ДСНС впродовж 21 – 25 серпня працюватимуть у посиленому режимі. Вони слідкуватимуть за порядком під час святкування Дня прапора та 30-річниці Незалежності.

Посилена робота на День Незалежності

Рятувальники посилено контролюватимуть техногенну та пожежну безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділять тим місцям, де буде скупчення людей, а також аеропортам "Київ" та "Бориспіль".

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У період проведення в країні заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Дня прапора, з 9 години 21 серпня до 9 години 25 серпня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби,

– заявили у відомстві.

Також організували міжвідомчу взаємодію та проводять роботи для попередження пожеж і надзвичайних ситуацій. Рятувальники перевіряють, чи дотримується пожежної безпеки персонал на об’єктах, що будуть залучені до проведення заходів.

Скільки рятувальників на чергуванні

Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки ДСНС. На об'єктах, де проводитимуть масові заходи, – 700 рятувальників і 110 одиниць техніки.

ДСНС. На об'єктах, де проводитимуть масові заходи, – 700 рятувальників і 110 одиниць техніки. Крім того, чергують 9 повітряних суден , з них 1 літак і 2 гелікоптери в аеропорті "Київ".

, з них 1 літак і 2 гелікоптери в аеропорті "Київ". У готовності перебувають 28 піротехнічних розрахунків.

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