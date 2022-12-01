Посилки з вибухівкою: чому Росія вдається до цього та чи визнають її терористом

В Іспанії розсилають посилки з вибухівкою в установи, які певним чином пов'язані з Україною. Такі терористичні дії – цілком у дусі Кремля.

Таку думку 24 каналу висловив політолог, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він нагадав, що у Мадриді 30 листопада стався вибух біля посольства України.

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Туди надіслали конверт з вибухівкою, який був адресований особисто послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву. За словами Клочка, цей інцидент став лише першим дзвіночком. Адже далі таку ж посилку отримала іспанська компанія, яка виробляє зброю та постачає її Україні.

Росія намагається залякати виробників зброї

Як зазначив політолог, така спроба залякування виробника зброї перегукується з іншими подіями, які розгорталися впродовж останніх 2 – 3 тижнів не без участі російських спецслужб.

Валерій Клочок Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" У провідних світових ЗМІ почали з'являтися публікації про те, що у західних партнерів України закінчується зброя. Абсолютно очевидна консолідація Заходу щодо надання Києву достатньої кількості зброї не просто для спротиву, а для того, аби вибити росіян з України. А це найкритичніша ситуація для кремлівського режиму.

Він додав, що інформація про дефіцит озброєння та снарядів на Заході не просто не відповідає дійсності. Західні компанії навпаки нарощують об'єми виробництва зброї для допомоги Україні. Москва ж хоче цьому завадити.

Росія буде вчиняти такі теракти, аби залякати виробників зброї, щоб вони припинили виробництво тих боєприпасів, які необхідні не тільки Україні, а й усьому цивілізованому світу. Росія не змінює своїх принципів управління зовнішніми політичними процесами,

– сказав Клочок.

Керівництво Кремля може вдатися до нових терактів

Кремль часто використовує теракти як інструмент досягнення своїх цілей. Зокрема, у березні 2018 року російські агенти у британському місті Солсбері отруїли колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Росія – це терористична країна. Посилки з вибухівкою – це додатковий доказ цього. Я не виключаю, що навіть літаки можуть падати на якісь хмарочоси. Керівництво Кремля в агонії і буде вдаватися до крайнощів,

– наголосив Клочок.

Політолог додав, що така тактика лише наближає кінець путінського режиму.

"Позиція США провокує Росію на теракти"

Втім, у США поки що не поспішають визнавати Росію спонсором тероризму. У Вашингтоні пояснюють це тим, що наразі доцільніше застосувати інші методи тиску на Москву.

Така позиція США навпаки провокує Росію на такі дії. Певна безкарність стає стимулом для Росії далі вчиняти терористичні акти,

– сказав політолог.

Він зазначив, що в Україні багато хто не вірив у те, що російські військові можуть вдатися до обстрілів енергетичної інфраструктури, аби викликати паніку та спровокувати соціальні вибухи.

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"США рано чи пізно ухвалять рішення про те, що Росія – це країна-спонсор тероризму. Підготовка нового ракетного удару по Україні стане каталізатором цих процесів", – сказав Клочок.

Головна мета Владіміра Путіна

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", зараз Вашингтон робить ставку на економічний тиск на Росію. Владіміру Путіну вже починають доповідати, що ситуація з економікою вкрай складна і суттєво погіршиться до кінця весни – початку літа 2023 року.

Валерій Клочок Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Російський диктатор чудово усвідомлює наслідки. Однак йому байдуже, що буде далі. Свого рішення щодо війни він не змінює. Головне для Путіна – досягти його дурнуватої цілі – захопити Україну. Але, звісно, цього не станеться.

Політолог додав, що США та Росія припинили перемовини щодо контролю за ядерною зброєю. Відтак, напруження між Москвою та Вашингтоном зростає.

Чому США відтягують визнання Росії спонсором тероризму

Клочок вважає, що рішення про надання Росії статусу країни-спонсора тероризму просто відтерміновується.

На даному етапі ще є намагання послабити Росію та надії на зміну ситуації у самій країні. Партнери України розуміють необхідність зміни влади у Росії. Адже якщо Путін залишиться при владі, то ця війна не має ніякого сенсу,

– розповів політолог.

Він додав, що США можуть ухвалити рішення про статус Росії, коли настане слушний час.

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