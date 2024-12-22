Оточення Путіна занепокоєне його діями: ексміністр сказав, чи близький кінець диктатора

Росія економічно та соціально перебуває у скрутному становищі. Проте це, ймовірно, не стане початком краху Владіміра Путіна. А от невдоволення діями диктатора в його оточенні може спровокувати бунт, адже російські еліти не готові втрачати свої статки через його амбіції.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що Росія рухається впевненими кроками до свого краху. Там уже понад 20 мільйонів росіян живе за межею бідності, проте, на його думку, вони не стануть тією рушійною силою, яка повалить путінський режим.

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Протести проти Путіна

Володимир Огризко підкреслив, що у Путіна є оточення, яке, з огляду на фінансовий компонент, є доволі адекватним.

Це люди, які змогли чогось досягти, тому для них ситуація у Росії є наближенням катастрофи. Перспектива розвалу країни, як на мене, має бути все більш очевидною та однозначною. Навіть так звані російські ліберали вже кричать, що вони повинні зберегти Росію,

– зауважив він.

В оточенні Путіна прекрасно розуміють, що теперішня Росія втрачає свій запас міцності та починає розпадатися.

Ексміністр закордонних справ зазначив, що через економічні проблеми країни-агресорки там можуть почати формуватись внутрішні бар'єри між регіонами.

Люди, які навколо Путіна, розуміють, що відбувається. Вони бачать, що цей недоумок веде їх особисто до катастрофи. Саме тому в мене є надія, що це для нього погано закінчиться,

– сказав Володимир Огризко.

Зазначимо, що Журналісти The Telegraph пишуть, що російська економіка зазнає критичного тиску через низькі доходи від експорту нафти, зростання інфляції та дефіцит робочої сили. За прогнозами, ціни на нафту можуть впасти до 45 – 50 доларів за барель, що додатково ускладнить ситуацію. Санкції, обмеження технологічного імпорту та фінансові проблеми ще більше послаблюють здатність Кремля фінансувати свої потреби.