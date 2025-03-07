Посла Росії у Болгарії вигнали з виставки у Софії з криками "вбивця"

Посла Росії у Болгарії Елеонору Митрофанову у четвер, 6 березня, вигнали з виставки у Національній галереї "Квадрат 500" у Софії. Їй вигукували "вбивця" і "Тут не Москва. тут Європа".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода". Відомо, що інцидент стався під час відкриття виставки нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.

Дивіться також "Україна розпадається": скандальний болгарський політик хоче "повернути" Південну Бессарабію

Як вигнали посла Росії з виставки

На оприлюднених кадрах видно, як Елеонора Митрофанова заходить в один із залів "Квадрат 500". Спочатку її зустрічає тиша. Потім молода жінка починає кричати: "Це не Москва. Це Європа". Російський посол своєю чергою звертається до неї російською мовою.

Після цього Митрофанова продовжує йти до наступної зали, а молода жінка, яка називає себе Наталією Тодоровою, продовжує йти за нею, називаючи її "вбивцею". У наступному залі, де зібрався більший натовп, все більше людей приєднуються до скандування "Це не Москва".

Митрофанову вигнали з виставки: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно у болгарській Софії проросійські активісти напали на офіс Євросоюзу, використовуючи петарди, коктейлі Молотова та яйця. У результаті сутичок постраждали 10 правоохоронців, шістьох учасників акції було затримано.