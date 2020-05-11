Послаблення карантину в Україні: яка ситуація в містах – фото, відео

З 11 травня в Україні послабили карантинні обмеження. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології та салони краси. Разом з ними відкриваються парки з дитячими майданчиками. Яка зараз ситуація на вулицях міст України – дивіться далі.

Харків

У Харкові дуже помітне послаблення карантину, адже на вулицях міста одразу з'явилась велика кількість людей. Окрім цього, багато сімей з дітьми відпочивають в саду імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво В Україні послабили карантин: що відкривається з 11 травня

З 9 ранку почали відновлювати свою роботу літні майданчики ресторанів. Працівники готують дезінфектори, одноразовий посуд та розсувають столики, аби зберігати соціальну дистанцію. Однак, як зазначили адміністратори та менеджери, сьогодні вони працюватимуть в тестовому режимі, бо самі не до кінця розуміють, чи містяни наважаться на такі посиденьки.

Журналістам вдалось поспілкуватись з місцевими жителями, які зазначили, що найбільше сумували за перукарнями і місцями для відпочинку з дітьми.



Багато людей одразу зібралось у парках та скверах Харкова / Скриншот з відео

Послаблення карантину в Харкові: дивіться відео

За інформацією телеграм-каналу "Харьков LIVE", в торгових центрах "Караван" та "Дафі" відкрились 80% магазинів.

В торгових центрах Харкова відкрилось багато магазинів: фото "Харьков LIVE"

Київ

У столиці також багато людей зраділи послабленню карантину, і вийшли на вулиці міста. Ба більше, на Оболонській набережній навіть знайшлись ті, які вирішили позасмагати.



На Оболонській набережній вже навіть засмагають люди / Фото 24 каналу / Анастасія Кримова



Багато людей на вулицях Києва, однак, більшість без масок / Фото 24 каналу / Анастасія Кримова

Однак деякі ресторани ще наразі не відкрили свої літні майданчики, але планують зробити днями.



Деякі ресторани та кафе не відкрили свої літні майданчики у Києві / Фото 24 каналу / Анастасія Кримова

Львів

На Львівщині наразі карантин послабили лише частково, принаймні, до 15 травня. Так, 11 травня роботу так і не почали магазини одягу та взуття, а також салони краси та перукарні.

До слова У яких містах карантин після 11 травня буде більш суворим, ніж загальний по Україні

Однак у парках та скверах вже збираються люди, щоправда, більша частина з них без масок.

Ситуація в Стрийському парку Львова: фото 24 каналу / Ірина Лаб'як

Також відновили свою роботу літні майданчики ресторанів з дотриманням всіх умов карантину. В деяких з них вже є перші відвідувачі.

"Літні майданчики мають бути обладнані такою зоною з санітайзером, відстань між столами має бути 1,5 метри, відповідно ми не маємо створювати черг, стежити за здоров'ям і станом працівників, для того в нас є такий журнал здоров'я, кожні 4 години ми перевіряємо температуру", – розповів власник мережі ресторанів Костянтин Смолій.

Коментар відвідувача про послаблення карантину в одній з кав'ярень Львова:

Одеса

В Одесі вже почали працювати непродовольчі магазини, салони краси, літні майданчики кафе. Окрім цього, видання Odessa Online повідомляє, що на Дерибасівській відкрився ярмарок, де відвідувачам на вході вимірюють температуру і пропонують обробити руки дезінфекційними засобами.

Послаблення карантину в Одесі: фото Odessa Online