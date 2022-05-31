Послаблення Росії – інтерес і США, і Китаю, – Тишкевич

Зараз часто мовиться про те, що союзники надають нам недостатньо озброєння. Однак це питання треба аналізувати стосовно цілей, які хочуть досягти партнери нашої держави.

Про це 24 каналу повідомив експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич. За його словами, якщо поглянути на риторику Німеччини, Франції, США та Великої Британії, то можна зрозуміти, що жодна з цих країн не зацікавлена в розпаді Росії.

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Не хочуть допустити розвал Росії

Як пояснив експерт, це означає, що у разі реальних проблем у російській державі – туди одразу ж полетять так звані "ніжки Буша". Тобто "російського ведмедя" продовжуватимуть годувати.

Саме тому, аби Україна завдала потужного удару Росії – зброї, звичайно, недостатньо. Однак, як наголосив експерт, якраз такої цілі в наших партнерів немає.

Мета США та Піднебесної

За словами Тишкевича, зараз Росія справді "загрузла" в Україні. Водночас чим довше продовжуватиметься така ситуація, тим кумедніше виглядатимуть російські амбіції на зовнішньополітичному полі.

Послаблення Росії – інтерес і США, і Китаю. Наприкінці 2021 року мовилось про можливе переформатування світового порядку на 3 держави – Росію, Китай та США. Тож якщо Росія демонструє слабкість, то США та Китай можуть зачекати й "розписати" світ на двох,

– заявив Тишкевич.

На думку експерта, саме для такої мети – послабити Росію, аби продемонструвати, що вона не є супердержавою – зброї, яку постачають в Україну, майже достатньо.

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